Evergrande'nin elektrikli otomobil hisseleri yüzde 26 değer kaybetti

Cuma günü piyasa kapanışının ardından Çinli Evergrande'nin elektrikli otomobil birimi ile ilgili "belirsiz bir gelecekle karşı karşıya olduğu" uyarısı, bugün piyasaların açılışında kayıp yaşattı.

Borç yükü altındaki Çinli gayrimenkul geliştirme şirketi Evergrand'deki likidite krizi şirketin başka birimlerini de olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Evergrande'nin elektrikli otomobil biriminin hisseleri, hızlı bir şekilde nakit enjekte edilmediği sürece belirsiz bir gelecekle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunduktan ve ayrıca RMB hisse ihracından vazgeçtiğini açıklamasının ardından bugün yüzde 26 geriledi.

UYARI CUMA GÜNÜ PİYASA KAPANIŞININ ARDINDAN GELDİ

Cuma günü piyasa kapanışının ardından gelen uyarı, Evergrand'deki likidite krizinin şirketin başka birimlerini de olumsuz etkilediğinin en açık işareti olarak görüldü.

Elektrikli otomobil birimi China Evergrande New Energy Vehicle Group hisseleri, 1,66 Hong Kong dolarına kadar düştükten sonra kayıplarını yüzde 2,2'ye azalttı.

10 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİ

Evergrande hisseleri ise yüzde 5 artışla geçen hafta kaydettiği 10 yılın en düşük seviyesi yakınında sabit kalırken, Evergrande dolar tahvilleri, yatırımcılar tarafından sıkıntılı olarak tabir edilen seviyelerdeydi.

EVERGRANDE ÖDEMESİNİ KAÇIRDI

Evergrande, geçen hafta dolar tahvilinin son ödeme tarihini kaçırdı. Şirketin geri ödeme konusunda sessiz kalması, 30 günlük ödemesiz dönem sona erdiğinde uluslararası yatırımcıların büyük kayıplarla karşılaşma olasılığını gündeme getirdi.

KÜRESEL KRİZ YAŞANMA RİSKİ ARTIYOR

Evergrande'nin borçlarını geri ödeyememesi nedeniyle küresel bir kriz yaşanacağı endişeleri bir miktar azalmış olsa da şirket borçlanma piyasalarındaki bir sonraki büyük sınavını 29 Eylül'de verecek.

Şirketin Mart 2024 vadeli yüzde 9,5'lik dolar cinsi tahvil için 47 milyon 500 bin dolar değerinde kupon ödemesi yapması gerekecek.