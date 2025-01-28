Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın duyurduğu, yeni evlenen gençlere 150 bin lira faizsiz dört yıl geri ödemeli kredi desteği, Elazığ’da beyaz eşya satışlarını artırdı.

2025 yılını "Aile Yılı" ilan ettiklerini duyuran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 13 Ocak Pazartesi günü yaptığı açıklamada, yeni evlenecek çiftlere 150 bin lira faizsiz kredi verileceğini açıkladı.

Yeni evlenecek çiftler, evlilik kredisi sayesinde beyaz eşya, çeşitli koltuk takımı, mutfak takım ve aletleri gibi önemli ürünleri kolaylıkla alabilecek.

Bu çerçevede evlenmeyi düşünen çiftler, beyaz eşya almak için mağazalara giderek fiyat araştırması yapmaya başladı.

"OLUMLU BİR GELİŞME OLDU"

Elazığ’da bir beyaz eşya mağazasının satış sorumlusu Ramazan Öner, şöyle konuştu:

25 yıldır faaliyet gösteren bir mağazada satış sorumlusu olarak görev yapıyorum. Cumhurbaşkanımızın Türkiye’de yapmış olduğu evlilik kredisi kapsamında yapılan bu organizasyon sonrasında beyaz eşya satışlarında çok iyi geri dönüşler alıyoruz. Evlilik yolunda ilerleyen gençlerin bir nebze de olsa yükünü hafifletme açısından olumlu bir gelişme oldu.