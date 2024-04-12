Evlenmenin maliyeti 2024'te daha çok arttı! Ziynet, balayı hariç 600 bin liraya ihtiyaç var

Türkiye'de evlenmenin ihtiyaçları karşılamak ve törenleri yerine getirmek gibi maddi açıdan büyük yükümlülükleri var.
İki kişinin anlaşarak evlenmesinin önünde evlilik teklifi, söz, nişan, kına ve düğün ritüelleri ile gelin ve damat bohçası, gelin alayı, çeyiz serme gibi bir çok masraflı aşama var.
Ev tutmak, eşya almak, etkinliklerde giyilecek kıyafetler, kuaför masrafları ve hatta fotoğraf ve video çekimleri bile bu ritüeller içinde önemli yekünleri tutuyor.
Hesaplara takı ve balayı masrafları dahil değil
Tabii bu masraflar yapılacak seçimlere keseye göre değişiklik gösteriyor. Biz 2024 yılında ortalama bir evlilik yalındaki harcamaların maliyetini çıkarmak istedik. Bu hesaplamalara takıları ve balayını dahil etmeden hesaplandığını düşünelim. Tüm çiftlerin gönüllerince geleneklerini yaşatacağı bir düğünün masraflarına bir göz atalım:
Evlenmenin 2024 maliyeti:
Evlilik teklifi organizasyonu: 6 bin lira
Sözdeki süslemeler: 15 bin lira
Sözdeki yemek ikramı: 6 bin lira
Söz çiçeği ve çikolatası: 3 bin lira
Sözde gelin kıyafeti: 5 bin lira
Sözde damat kıyafeti: 4 bin lira
Sözde gelin saçı: 1.000 lira
Sözde damat saçı: 1.000 lira
Nişanda mekan: 40 bin lira
Nişanda gelin kıyafeti: 7 bin lira
Nişanda damat kıyafeti: 4 bin lira
Nişanda gelin saçı ve makyajı: 3 bin lira
Nişanda damat saçı: 1.000 lira
Nişanda fotoğraf ve video çekimi: 10 bin lira
Kına masrafları (malzeme ve kuruyemiş): 6 bin lira
Kına organizasyonu: 9 bin lira
Kınada gelin kıyafeti: 6 bin lira
Kınada gelin saçı ve makyajı: 3 bin lira
Kınada: fotoğraf ve video çekimi: 10 bin lira
Düğünde mekan: 50 bin lira
Düğünde gelin kıyafeti: 20 bin lira
Düğünde damat kıyafeti: 10 bin lira
Düğünde gelin saçı ve makyajı: 4 bin lira
Düğünde damat saçı: 1.500 lira
Düğünde fotoğraf ve video çekimi: 25 bin lira
Gelin Çiçeği: 1.500 lira
Davul zurna: 4 bin 500 lira
Gelin ve damat bohçası: 12 bin lira
Çeyiz serme: 6 bin lira
Ev tutmak (2 depozito ve emlakcı ücreti): 60 bin lira
Eşyalar (beyaz eşya, eşya, perde, mutfak eşyası ve halılar): 304 bin lira
Toplam: 638 bin 500 lira
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış