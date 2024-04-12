Evlenmenin maliyeti 2024'te daha çok arttı! Ziynet, balayı hariç 600 bin liraya ihtiyaç var Evlilik aşamasında yapılan harcamalar, evlilik yolundaki gençlerin önünde engel oluşturmaya devam ediyor. Evlilik teklif ederken verilen tek taş, evlilik için geline takılan ziynetler ve balayı rezervasyonu dışında günümüzde yapılacak bir evliliğin maliyeti 600 bin lirayı geçiyor.

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Türkiye'de evlenmenin ihtiyaçları karşılamak ve törenleri yerine getirmek gibi maddi açıdan büyük yükümlülükleri var.

İki kişinin anlaşarak evlenmesinin önünde evlilik teklifi, söz, nişan, kına ve düğün ritüelleri ile gelin ve damat bohçası, gelin alayı, çeyiz serme gibi bir çok masraflı aşama var.

Ev tutmak, eşya almak, etkinliklerde giyilecek kıyafetler, kuaför masrafları ve hatta fotoğraf ve video çekimleri bile bu ritüeller içinde önemli yekünleri tutuyor.

Hesaplara takı ve balayı masrafları dahil değil

Tabii bu masraflar yapılacak seçimlere keseye göre değişiklik gösteriyor. Biz 2024 yılında ortalama bir evlilik yalındaki harcamaların maliyetini çıkarmak istedik. Bu hesaplamalara takıları ve balayını dahil etmeden hesaplandığını düşünelim. Tüm çiftlerin gönüllerince geleneklerini yaşatacağı bir düğünün masraflarına bir göz atalım:

Evlenmenin 2024 maliyeti:

Evlilik teklifi organizasyonu: 6 bin lira

Sözdeki süslemeler: 15 bin lira

Sözdeki yemek ikramı: 6 bin lira

Söz çiçeği ve çikolatası: 3 bin lira

Sözde gelin kıyafeti: 5 bin lira

Sözde damat kıyafeti: 4 bin lira

Sözde gelin saçı: 1.000 lira

Sözde damat saçı: 1.000 lira

Nişanda mekan: 40 bin lira

Nişanda gelin kıyafeti: 7 bin lira

Nişanda damat kıyafeti: 4 bin lira

Nişanda gelin saçı ve makyajı: 3 bin lira

Nişanda damat saçı: 1.000 lira

Nişanda fotoğraf ve video çekimi: 10 bin lira

Kına masrafları (malzeme ve kuruyemiş): 6 bin lira

Kına organizasyonu: 9 bin lira

Kınada gelin kıyafeti: 6 bin lira

Kınada gelin saçı ve makyajı: 3 bin lira

Kınada: fotoğraf ve video çekimi: 10 bin lira

Düğünde mekan: 50 bin lira

Düğünde gelin kıyafeti: 20 bin lira

Düğünde damat kıyafeti: 10 bin lira

Düğünde gelin saçı ve makyajı: 4 bin lira

Düğünde damat saçı: 1.500 lira

Düğünde fotoğraf ve video çekimi: 25 bin lira

Gelin Çiçeği: 1.500 lira

Davul zurna: 4 bin 500 lira

Gelin ve damat bohçası: 12 bin lira

Çeyiz serme: 6 bin lira

Ev tutmak (2 depozito ve emlakcı ücreti): 60 bin lira

Eşyalar (beyaz eşya, eşya, perde, mutfak eşyası ve halılar): 304 bin lira

Toplam: 638 bin 500 lira