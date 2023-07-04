Evlenmenin maliyetini çıkardık

Ensonhaber.com olarak evlilik töreninin maliyetini çıkarmak istedik.
Tabii bu maliyet kendinize ait bir evinizin olup olmaması, geleneklerin fazlalığı ile ve törenlerin yapıldığı yerlerin büyüklüğü ve hatta lüks olma seçeneklerine göre farklılık gösteriyor.
Biz, yaptığımız hesaplamada orta gelirli iki ailenin çocuklarını evlendirdiklerinde kendilerini bekleyen ortalama rakamları gözler önüne serdik.
Balayı masraf dışı bırakıldı
Gelin bohçası ve düğünden sonra balayı masraflarını hesaplamanın dışında tuttuk.
Evlilik yolundaki harcamalar:
Evlilik yolunda olmazsa olmaz harcama kalemlerini ritüellerin yapılış sırasına göre aktardık ve bu rakamların toplamının 508 bin 300 lira olduğunu belirledik.
Evlilik teklifi organizasyonu: 3 bin lira
Evlilik teklifinde verilen tek taş yüzük: 10 bin lira
İstemede erkek tarafının aldığı 2 tepsi baklava, çiçek ve çikolata: 3 bin lira
İsteme ve nişan fotoğrafçısı: 5 bin lira
Erkek tarafının istemede taktığı iki alyans: 3 bin 200 lira
Erkek tarafının istemede geline taktığı iki bilezik: 48 bin lira
Kız tarafının nişanda geline taktığı 1 kelepçeli bilezik: 15 bin lira
Kız tarafının damada taktığı tam altın: 10 bin 800 lira
Nişan fon süslemesi: 9 bin lira
Nişan yemeği/ordövr şeklinde: 12 bin lira
Nişan salonu: 15 bin lira
Nişanda kızın kıyafeti: 2 bin lira
Nişanda kızın saç ile makyajı: 2 bin 500 lira
Buzdolabı: 18 bin lira
Kurutma ve çamaşır makinesi: 20 bin lira
Bulaşık makinesi: 15 bin lira
Mutfak eşyası: 30 bin lira
Yatak odası takımı: 30 bin
Mobilyalar: 50 bin
Televizyon: 9 bin
Perdeler: 4 bin 500 lira
Halılar: 5 bin lira
Kına elbisesi: 2 bin 500 lira
Kına yeri: 15 bin lira
Kına organizasyonu: 4 bin 500 lira
Kına malzemesi: 3 bin lira
Kınada dağıtılan kuruyemiş: 1.500 lira
Damatlık: 6 bin lira
Gelinlik: 10 bin lira
Gelin çiçeği: 1.000 lira
Düğün fotoğrafçısı: 7 bin 500
Davul zurna: 3 bin 500 lira
Düğün salonuna 2 servis aracı: 3 bin lira
Düğün salonu: 20 bin lira
Düğün takısı / kız tarafının geline taktığı: 40 bin lira
Düğün takısı / kız tarafının damada taktığı: 10 bin 800 lira
Düğün takısı / erkek tarafının geline taktığı takı: 60 bin lira