Evlenmenin maliyetini çıkardık Dünyaevine girmenin maliyeti gençler için evlilik yolunda bir engel olarak karşımıza çıkıyor. Yaptığımız hesaplamalarda evliliğin maliyetinin 500 bin lirayı geçtiğini görüyoruz.

Özel Haber

Ensonhaber.com olarak evlilik töreninin maliyetini çıkarmak istedik.

Tabii bu maliyet kendinize ait bir evinizin olup olmaması, geleneklerin fazlalığı ile ve törenlerin yapıldığı yerlerin büyüklüğü ve hatta lüks olma seçeneklerine göre farklılık gösteriyor.

Biz, yaptığımız hesaplamada orta gelirli iki ailenin çocuklarını evlendirdiklerinde kendilerini bekleyen ortalama rakamları gözler önüne serdik.

Balayı masraf dışı bırakıldı

Gelin bohçası ve düğünden sonra balayı masraflarını hesaplamanın dışında tuttuk.

Evlilik yolundaki harcamalar:

Evlilik yolunda olmazsa olmaz harcama kalemlerini ritüellerin yapılış sırasına göre aktardık ve bu rakamların toplamının 508 bin 300 lira olduğunu belirledik.

Evlilik teklifi organizasyonu: 3 bin lira

Evlilik teklifinde verilen tek taş yüzük: 10 bin lira

İstemede erkek tarafının aldığı 2 tepsi baklava, çiçek ve çikolata: 3 bin lira

İsteme ve nişan fotoğrafçısı: 5 bin lira

Erkek tarafının istemede taktığı iki alyans: 3 bin 200 lira

Erkek tarafının istemede geline taktığı iki bilezik: 48 bin lira

Kız tarafının nişanda geline taktığı 1 kelepçeli bilezik: 15 bin lira

Kız tarafının damada taktığı tam altın: 10 bin 800 lira

Nişan fon süslemesi: 9 bin lira

Nişan yemeği/ordövr şeklinde: 12 bin lira

Nişan salonu: 15 bin lira

Nişanda kızın kıyafeti: 2 bin lira

Nişanda kızın saç ile makyajı: 2 bin 500 lira

Buzdolabı: 18 bin lira

Kurutma ve çamaşır makinesi: 20 bin lira

Bulaşık makinesi: 15 bin lira

Mutfak eşyası: 30 bin lira

Yatak odası takımı: 30 bin

Mobilyalar: 50 bin

Televizyon: 9 bin

Perdeler: 4 bin 500 lira

Halılar: 5 bin lira

Kına elbisesi: 2 bin 500 lira

Kına yeri: 15 bin lira

Kına organizasyonu: 4 bin 500 lira

Kına malzemesi: 3 bin lira

Kınada dağıtılan kuruyemiş: 1.500 lira

Damatlık: 6 bin lira

Gelinlik: 10 bin lira

Gelin çiçeği: 1.000 lira

Düğün fotoğrafçısı: 7 bin 500

Davul zurna: 3 bin 500 lira

Düğün salonuna 2 servis aracı: 3 bin lira

Düğün salonu: 20 bin lira

Düğün takısı / kız tarafının geline taktığı: 40 bin lira

Düğün takısı / kız tarafının damada taktığı: 10 bin 800 lira

Düğün takısı / erkek tarafının geline taktığı takı: 60 bin lira