Evlilik ve çocuk desteği, 150 bin liradan 250 bin liraya çıkıyor

"Aile Yılı" dolayısıyla başlatılan evlilik ve çocuk destekleri, yeni yılla birlikte artarak devam edecek.

Yeni yıl ile birlikte destek miktarları artırılırken, uygulamadan yararlanmak da kolaylaşacak.

Çocuk sahibi olanlara ek imkanlar da sunulacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, desteklerin artacağını ve 250 bin liraya kadar çıkacağını açıkladı.

Evlilik kredisi öncelikli olarak deprem bölgesinde başlatılmış ve 18-29 yaş aralığında evlenen gençlere ödenen bir destek olarak uygulanmıştı.

62 BİN ÇİFT YARARLANDI

Daha sonra tüm Türkiye'ye yaygınlaştırılan uygulama ile bugüne kadar 62 bin çift bu destekten yararlandı.

"OCAK AYINDAN İTİBAREN DESTEKLER ARTIRILACAK"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Türkiye'de Değişen Nüfus ve Ailenin Geleceği" sempozyumunda konuşarak, Aile ve Gençlik Fonu kanalıyla gelecek nesiller adına evliliklere destek sunulduğunu belirterek şu bilgileri verdi:

Yeni evlenen çiftlere 150 bin lira faizsiz, iki yıl geri ödemesiz kredi veriyoruz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız, özel sponsorları da dahil etti, ev eşyasında ciddi indirimler, başka birtakım desteklerle birlikte, imkanı olmadığı için evliliğini erteleyen gençlerimizin ertelememeleri için böyle bir mekanizma oluşturmuş durumdayız.



Ocak ayından itibaren de buradaki desteklerimizi artırıyoruz. 18-25 yaş aralığında olanlara 250 bin liraya çıkaracağız, 26-29 yaş aralığında olanlara da 200 bin liraya çıkaracağız.



Evlilik yaşının ötelenmesi bütün nüfus dinamiklerini harekete geçiriyor. Bizim kamu olarak tüm imkanlarımızı evlilere, evleneceklere açmamız lazım. Evlilik kolay, masrafsız, külfetsiz olmalı. Evlenmek isteyenleri bu kadar yormamalıyız. Aile Yılı'nda bunu yapmaya çalışıyoruz.

YAŞ ŞARTI

Başvuru anında eşlerden her birinin 18-25 yaş aralığında (26 yaşını doldurmamış) olduğu başvurularda kredi tutarı 250 bin TL, en az birinin 26-29 yaş aralığında olduğu başvurularda ise 200 bin TL olarak uygulanacak.

Bu düzenleme; 01 Ekim 2025 tarihi ve sonrasında alınan başvurulara uygulanacak.

Aynı zamanda daha önce yapılan başvurulardan nikah tarihine göre kredi ödemeleri, 2026 yılında gerçekleştirilecek tüm başvurular için de geçerli olacak.

NİKAH ŞARTI

Örneğin nikah tarihi Kasım 2025 olan ve nikah bildirimini Aralık 2025'te gerçekleşecek bir başvurunun ödemesi Ocak 2026'da yapılacağı için artırılmış kredi tutarından yararlanabilecektir.

ÇOCUK OLURSA

Proje kapsamında kredi kullanan yararlanıcılardan çocuk sahibi olan tüm yararlanıcılar, talep etmeleri halinde borçlarını her çocuk için 12 aya kadar erteleyebilecek.

Ayrıca son 6 aylık gelir durumuna ilişkin başvuru şartı, asgari ücretin 2,3 katından 2.5 katına yükseltildi.

Böylece 01 Ekim 2025 tarihi itibarıyla alınacak başvurularda gelir şartı yükseltildiği için daha çok genç krediye başvurabilecek.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Projeden yararlanmak üzere başvuran çiftlerin her ikisi de taşıması gereken şartlar:

-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve Türkiye'de ikamet etmek.

-Başvuru tarihi itibariyle 18-29 yaş arasında olmak. (18 yaşını doldurmuş, 30 yaşını doldurmamış olmak)

-Taşınmaz sahibi ya da hissedarı olmamak.

-Çiftlerin son 6 aylık gelir toplamı ortalaması asgari ücretin 2.5 katından fazla olmamak. (01 Ekim 2025 ve sonrası başvurularda uygulanacak.)

-Çiftlerin son aya ait gelirleri toplamı asgari ücretin 2,5 katından fazla olmamak. (2025 yılı için 65 bin 12 TL)

-Başvuru tarihi itibari ile resmi nikâh gününe en az 2 en fazla 6 ay kalmış olmak.

-Bakanlığın evlilik öncesi sunacağı eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanmayı taahhüt etmek ve katılmak.

-Bakanlığın evlilik sonrası sunacağı eğitim hizmetlerine 2 yıl içerisinde katılmayı taahhüt etmek.

-Affa uğramış olsa bile; devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan; uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, bunların kullanılmasını kolaylaştırma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçlarından hakkında kesinleşmiş bir mahkûmiyet kararı bulunmamak.

-Daha önce proje kapsamında kredi kullanmamış olmak.

ÖDEMELER NASIL OLACAK?

Kredi ödemeleri faizsiz olarak uygulanacak.

Kredi alındıktan sonra 2 yıl ödeme olmayacak.

Çocuk sahibi olanlar her çocuk için bu süreyi bir yıl erteleyebilecek.

Daha sonra geri ödemeler eşit taksitler halinde 48 ayda ödenecek.

ÖRNEK ÖDEME TABLOSU

Kredi miktarı: 250 bin lira

Faiz oranı: yüzde 0

Vade: 48 ay

Kredi alınan tarih: 01 Ocak 2026

İlk ödeme tarihi: 01 Ocak 2028

Ödenecek aylık tutar: 5 bin 208 TL

ÇOCUK DESTEĞİ

Evlilik kredisinin yanında ailelere doğum parası uygulaması da devam ediyor.

2025'te miktarları artırılan doğum paraları şöyle uygulanıyor:

Birinci çocuk: 5 bin TL

İkinci çocuk: 60 ay boyunca ayda 1.500 TL

Üçüncü ve sonraki çocuklar: 60 ay boyunca aylık 5 bin TL