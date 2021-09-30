Eylül 2021 enflasyonu ne zaman açıklanacak? Kiracılar pürdikkat!

TÜİK tarafından açıklanan aylık enflasyon oranları, milyonlarca vatandaş tarafından takip ediliyor. Peki 2021 Eylül enflasyon oranı açıklandı mı? Enflasyon ne zaman açıklanacak?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan enflasyon verileri, vatandaşların merak ettiği konuların başında geliyor.

Kira fiyatları ne kadar artacak sorusunun yanıtı, açıklanan enflasyon oranlarıyla netleşiyor.

Her ayın ilk günlerinde açıklanan enflasyon oranlarının takiben binlerce vatandaş sabah saatlerinden itibaren "Enflasyon oranı ne zaman saat kaçta açıklanacak?" sorusunu araştırıyor.

Peki enflasyon açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2021 Eylül ayı enflasyonu ne kadar, yüzde kaç olacak? İşte detaylar…

EYLÜL 2021 ENFLASYON NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası'nın 1 puanlık faiz indiriminin ardından gözler enflasyon verilerine çevrildi. Döviz ve altın piyasasına yansıması beklenen düşüşün enflasyona etkisi olacak mı merak ediliyor. Aynı zamanda kiracılar da enflasyon oranlarını takip ediyor.

Eylül ayı enflasyon oranları 4 Ekim’de saat 10.00’da açıklanacak.

EYLÜL 2021 ENFLASYON BEKLENTİSİ

Ekonomistlerin Eylül ayı Tüketici Fiyatları Endeksi’nde (TÜFE) aylık medyan tahmini %1,24 artış olacağı yönünde gerçekleşti. Foreks’in 17 banka/kurum ekonomisti ile düzenlediği ankete göre, TÜFE’de Eylül ayı ortalama tahmin %1,34 artış olurken, yıllık veride ise medyan tahmin %19,55, ortalama %19,68 olarak gerçekleşti.