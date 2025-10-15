Eylül 2025'te bütçe açığı 309,6 milyar TL oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı, eylül ayına ilişkin gelir ve gider verilerinden oluşan bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, 2025 yılı Eylül ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 1 trilyon 331 milyar TL, bütçe gelirleri 1 trilyon 21,4 milyar TL ve bütçe açığı 309,6 milyar TL olarak gerçekleşti.

Ayrıca faiz dışı bütçe giderleri 1 trilyon 94,4 milyar TL ve faiz dışı açık ise 73 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.

9 AYLIK SÜREÇ

2025 yılı Ocak-Eylül döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri 10 trilyon 222,2 milyar TL, bütçe gelirleri 9 trilyon 4,9 milyar TL ve bütçe açığı 1 trilyon 217,3 milyar TL olarak kayıtlara geçti.

Ayrıca faiz dışı bütçe giderleri 8 trilyon 559,8 milyar TL ve faiz dışı fazla ise 445,1 milyar TL olarak gerçekleşti.