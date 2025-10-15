Abone ol: Google News

Eylül 2025'te bütçe açığı 309,6 milyar TL oldu

Hazine, eylül ayına dair bütçe uygulamalarını paylaştı. 2025 yılı Eylül ayında merkezi yönetim bütçe açığı 309,6 milyar TL ve Ocak-Eylül döneminde 1,2 trilyon TL oldu.

Yayınlama Tarihi: 15.10.2025 11:05
Hazine ve Maliye Bakanlığı, eylül ayına ilişkin gelir ve gider verilerinden oluşan bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, 2025 yılı Eylül ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 1 trilyon 331 milyar TL, bütçe gelirleri 1 trilyon 21,4 milyar TL ve bütçe açığı 309,6 milyar TL olarak gerçekleşti.

Ayrıca faiz dışı bütçe giderleri 1 trilyon 94,4 milyar TL ve faiz dışı açık ise 73 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.

9 AYLIK SÜREÇ

2025 yılı Ocak-Eylül döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri 10 trilyon 222,2 milyar TL, bütçe gelirleri 9 trilyon 4,9 milyar TL ve bütçe açığı 1 trilyon 217,3 milyar TL olarak kayıtlara geçti.

Ayrıca faiz dışı bütçe giderleri 8 trilyon 559,8 milyar TL ve faiz dışı fazla ise 445,1 milyar TL olarak gerçekleşti.

