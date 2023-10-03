Eylül ayı enflasyon beklentileri TÜİK, enflasyon verisini açıklamadan önce ekonomistler veri ile ilgili tahminleri paylaştı. Tahminlerin odağında eylülde enflasyonun yüzde 5 artması beklentisi var.

ensonhaber.com

Eylül ayı enflasyon verileri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bugün saat 10.00'da açıklanacak.

Çeşitli kurumlar, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile ilgili anketlerini yayınladı.

TÜFE verisi ağustosta yıllık yüzde 58,94, aylık ise yüzde 9,09 olmuştu.

AA Finans anketi beklentisi: Aylık yüzde 5 artış

AA Finans'ın, eylül ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 12 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, eylül ayında TÜFE yüzde 5 artmasını bekliyor.

Ankete katılan ekonomistlerin eylül ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 4,05 ve en yüksek yüzde 9 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre bir önceki ay yüzde 58,94 olan yıllık enflasyonun yüzde 61,91'e çıkacağı hesaplanıyor.

Reuters anketi beklentisi: Aylık yüzde 4,9 artış

Reuters anketine katılan ekonomistler, eylül ayında TÜFE'nin aylık yüzde 4,9 artmasını, yıllık bazda ise yüzde 61,7 seviyesinde gerçekleşmesini bekliyor.

Reuters'ın anketine katılan 10 ekonomistin aylık TÜFE tahminleri yüzde 3,7 ila yüzde 6,2 artış bandında yer alırken, yıllık tahminler ise yüzde 60 ila yüzde 63,7 arasında bulunuyor.

İstanbul'da aylık enflasyonu: Yüzde 5,46 arttı

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 1995 bazlı verilerine göre, İstanbul'da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi açıklandı. İstanbul Ticaret Odası'nın verilerine göre İstanbul'da perakende fiyatlar eylülde bir önceki aya göre yüzde 5,46 arttı.

İTO'nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi, Eylül'de bir önceki aya göre yüzde 5,46, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yüzde 3,94 artış kaydetti.

Söz konusu veriler yıllık bazda incelendiğinde değişim oranı, perakendede yüzde 73,18, toptan fiyatlarda ise yüzde 67,79 olarak gerçekleşti.