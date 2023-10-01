Eylül ayı enflasyon beklentisi: Yıllık yüzde 61,91 TÜİK, enflasyon verisini açıklamadan önce ekonomistlerin veri ile ilgili tahminleri açıklanmaya devam ediliyor. AA Finans anketinden de aylık yüzde 5 artış öngörüsü çıktı.

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Eylül ayı enflasyon verileri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Ekim Salı günü saat 10.00'da açıklanacak.

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) , ağustos bir önceki aya göre yüzde 9,09 artış göstermiş ve yıllık yüzde 56,37 olmuştu.

AA Finans'ın, eylül ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 12 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, eylül ayında TÜFE yüzde 5 artmasını bekliyor.

Ankete göre, ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 5 oldu.

Eylül ayı için enflasyon beklentileri yüzde 4,05-9 aralığında

Ankete katılan ekonomistlerin eylül ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 4,05 ve en yüksek yüzde 9 aralığında yer aldı.

Yıllık enflasyonun yüzde 61,91'e çıkması bekleniyor

Ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre bir önceki ay yüzde 56,37 olan yıllık enflasyonun yüzde 61,91'e çıkacağı hesaplanıyor.

Yıl sonu enflasyon beklentisi: Yüzde 65,50

Öte yandan, ekonomistlerin 2023 sonu enflasyon beklentisi eylülde yüzde 65,50 oldu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)