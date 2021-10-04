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    Eylül ayı enflasyonu yüzde 1,25 arttı

    Eylülde aylık enflasyon yüzde 1,25 artarken yıllık enflasyon yüzde 19,58 oldu.
    • AA & Ensonhaber
    • 04.10.2021 - 10:02
    • Güncelleme : 04.10.2021 - 10:06
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    Eylül ayı enflasyonu yüzde 1,25 arttı

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi'ni (TÜFE) açıkladı. TÜFE yıllık yüzde 19,58, aylık yüzde 1,25 arttı.

    TÜFE'de 2021 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 1,25, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 13,04, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,58 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 16,42 artış gerçekleşti.

    Eylül ayı enflasyonu yüzde 1,25 arttı #1

    Eylül ayı enflasyonu yüzde 1,25 arttı #2

    Tüketici enflasyonu ağustos ayında yüzde 1,12, yıllık enflasyon ise yüzde 19,25 olarak gerçekleşmişti.

    (AYRINTILAR GELİYOR)

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