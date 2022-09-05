Eylül ayı kira artış oranı belli oldu mu?Eylül ayı kira artış oranı ne kadar?

Eylül ayı kira artış oranı belli oldu mu?Eylül ayı kira artış oranı ne kadar?

Ağustos ayı enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından Eylül ayı kira artış oranı belli oldu.

TÜİK, ağustos ayı enflasyon verilerini açıkladı. Enflasyon aylık 1,46 ve yıllık ise yüzde 80,21 oldu.Ağustos ayı enflasyon verilerinin açıklamasının ardından Eylül ayı kira artış oranı merak konusu oldu.

Ev sahipleri ve kiracılar konu hakkında araştırma yapmaya başladı.Peki eylül ayı kira artış oranı ne kadar oldu?

Eylül ayı kira artış oranı belli oldu mu?

Eylül ayı kira artış oranı TÜİK tarafından açıklanan Ağustos ayı enflasyon oranlarının belli olmasının ardından netleşti.

12 aylık enflasyon ortalaması yüzde 54,69 oldu. Ancak devlet tarafından yapılan kira düzenlemesi nedeniyle 12 aylık enflasyon oranı yüzde 25'i geçtiği için Eylül ayında kiracılara en yüksek yüzde 25 oranında zam yapılabilacek.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Haziran ayında yaptığı açıklamada "1 Temmuz 2023'e kadar yenilenecek Kira sözleşmelerinde bir önceki kira yılının yüzde 25'ini geçmemek koşuluyla yapılacak artışların geçerli olduğuna dair bir geçici hüküm, Adalet Komisyonu'nda Borçlar Kanunu'na eklenecek. Böylelikle konut kiralarında bir yıl süreyle bir önceki yılın kira bedelinin yüzde 25'ini geçmeyecek şekilde Artış yapılabilme imkanı getiriliyor" ifadelerini kullanmıştı..