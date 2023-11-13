Eylül ayı ödemeler dengesi açıklandı Eylül ayında cari işlemler hesabı, beklentileri aşarak 1 milyar 876 milyon ABD doları fazla kaydetti. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 7 milyar 118 milyon ABD doları fazla verdi.

AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ödemeler dengesini açıkladı.

Eylül ayında cari işlemler hesabı 1 milyar 876 milyon ABD doları fazla kaydetti. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 7 milyar 118 milyon ABD doları fazla verdi.

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının eylül ayında 1 milyar 529 milyon dolar fazla vermesini bekliyordu.

Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı, 3 milyar 657 milyon ABD doları olarak gerçekleşti.

Hizmetler dengesi

Hizmetler dengesi kaynaklı girişler 6 milyar 253 milyon ABD doları seviyesinde gerçekleşti. Bu kalem altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler 5 milyar 33 milyon ABD doları oldu.

Birincil gelir dengesi kalemi 851 milyon ABD doları net çıkış, ikincil gelir dengesi kalemi ise 131 milyon ABD doları net giriş kaydetti.

Finans Hesabı

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net çıkışlar 337 milyon ABD doları olarak kaydedildi.

Portföy yatırımları 1 milyar 18 milyon ABD doları tutarında net giriş kaydetti.

Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 263 milyon ABD doları net satış, devlet iç borçlanma senetleri piyasasında ise 90 milyon ABD doları net alış yaptığı görüldü.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar 1.429 milyon ABD doları ve diğer sektör 400 milyon ABD doları net borçlanma gerçekleşti.

Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 3.258 milyon ABD doları net azalış kaydetti.

Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 162 milyon ABD doları ve Türk Lirası cinsinden 252 milyon ABD doları net artış olmak üzere toplam 414 milyon ABD doları net artış kaydetti.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, bankalar, diğer sektörler ve Genel hükümet sırasıyla 1.632 milyon ABD doları, 354 milyon ABD doları ve 152 milyon ABD doları net kullanım gerçekleştirdi.

Resmi rezervlerde bu ay 7.663 milyon ABD doları net artış oldu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)