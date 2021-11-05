Eylül ayı ödemeler dengesi beklentisi açıklandı

Önümüzdeki hafta perşembe günü açıklanacak ödemeler dengesi beklentisi, eylülde 1 milyar 420 milyon dolar fazla verilmesi yönünde gelişti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından 11 Kasım Perşembe günü açıklanacak Eylül 2021 Ödemeler Dengesi verilerine ilişkin beklenti anketi, 16 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlerin tahmini, eylülde 1 milyar 420 milyon dolar fazla verilmesi yönünde gelişti.

BEKLENTİLER 700 MİLYON DOLAR İLE 2 MİLYAR DOLAR CARİ FAZLA ARASINDA

Ekonomistlerin, söz konusu dönem için ödemeler dengesi beklentileri 700 milyon dolar ile 2 milyar dolar cari fazla arasında yer aldı.

YIL SONU BEKLENTİSİ 17 MİLYAR 950 MİLYON DOLAR AÇIK VERMESİ DOĞRULTUSUNDA

Ekonomistler, 2021 yıl sonunda cari işlemler hesabının 17 milyar 950 milyon dolar açık vermesini tahmin ediyor. Ankete katılan ekonomistlerin 2021 yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi 12 milyar dolar ile 22 milyar dolar arasında oldu. Ekonomistlerin bir önceki anket döneminde 20 milyar 390 milyon dolar olan yıl sonu cari açık beklentisi, eylülde 2 milyar 440 milyon dolar geriledi.

AĞUSTOSTA 528 MİLYON DOLAR FAZLA VERİLDİ

Cari işlemler hesabı, ağustos döneminde 528 milyon dolar fazla verirken, 12 aylık cari açık 23 milyar 33 milyon dolar olmuştu.