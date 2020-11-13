Eylül ayı perakende satış endeksi açıklandı

TÜİK verilerine göre perakende satış hacmi 2020 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 2,8, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 7,8 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2020 yılı Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,8 artış gösterdi.

Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 9,2, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 9, otomotiv yakıtı satışları yüzde 3,2 yükseldi.

PERAKENDE SATIŞ HACMİ AYLIK YÜZDE 2.8 ARTIŞ GÖSTERDİ

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2020 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 2,8 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 3,5, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 2,9, otomotiv yakıtı satışları yüzde 1,6 artış olarak kayıtlara geçti.

PERAKENDE CİRO YILLIK YÜZDE 20.7 YÜKSELDİ

Cari fiyatlarla perakende ciro 2020 yılı Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,7 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 22,1, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 25,8, otomotiv yakıtı satışları yüzde 5,2 arttı.

PERAKENDE CİRO AYLIK YÜZDE 3.4 ARTTI

Cari fiyatlarla perakende ciro 2020 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 3,4 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 3,3, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 4,8 artarken, otomotiv yakıtı satışları yüzde 0,4 azaldı.