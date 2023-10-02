İSO açıkladı: Eylül ayında imalat sanayi PMI arttı İSO, İmalat PMI verisini eylül için artış yönünde açıkladı. Ağustosta 49 olan İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI, eylülde 49,6 oldu.

AA

Türkiye, eylül ayı imalat sanayi PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) verileri yayınlandı.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) verilerine göre Ağustos 2023’te 49 olan İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI, 0,6 artışla eylülde 49,6 olarak gerçekleşti.

İmalat sektörünün performansında ılımlı düzeyde bir yavaşlamaya işaret eden söz konusu veri, faaliyet koşullarında yatay seyre yaklaşıldığını gösterdi.

Üretimin ivme kaybettiği firmalar bu durumu genellikle zayıf piyasa koşullarına ve yeni siparişlerdeki azalmaya bağladı.

Gıda ürünlerinde üretim artışı yaşandı

İstanbul Sanayi Odası Türkiye Sektörel PMI eylül ayı raporuna göre takip edilen 10 sektörden sadece gıda ürünlerinde üretim artışı görüldü. İstihdamını artıran sektör sayısı üçe gerileyerek koranavirüs salgınının 2020 başlarındaki ilk dalgasından bu yana en düşük düzeyde gerçekleşti.

Açıklanan veri artış yaşasa da yüzde 49,6 ile eşik değer olan 50’nin altında kaldı.

Veri, imalat sektörünün performansıyla ılımlı

Manşet PMI, Eylül 2023’te 49,6 yükseldi ve imalat sektörünün performansında ılımlı düzeyde bir yavaşlamaya işaret etti.

Söz konusu veri, faaliyet koşullarında yatay seyre yaklaşıldığını gösterdi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)