Eylül doğum yardımı ödemeleri annelerin hesaplarında

Eylül ayı doğum yardımı ödemeleri, bugün itibarıyla annelerin hesaplarına yatırıldı.

Böylece bugüne kadar doğum yardımından faydalanan toplam 477 bin 639 annenin hesabına 4,6 milyar liralık ödeme gerçekleştirildi.

DOĞUM YARDIMI MİKTARI GÜNCELLENDİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 2025 Aile Yılı kapsamında doğum yardımı miktarının güncellendiği hatırlatıldı.

Bu kapsamda 1 Ocak 2025 itibarıyla doğan ilk çocuğa 5 bin liralık tek seferlik, ikinci çocuğa aylık 1.500 lira, üç ve sonraki çocuklar için aylık 5 bin lira destek verildiğini kaydetti.

DESTEĞİN DETAYLARI

Doğum yardımı ödemeleri Halkbank aracılığıyla hesaplara yatırıldı.

Ödemeler, çocuklar 5 yaşını tamamlayana kadar kesintisiz olarak devam edecek.

Doğum yardımına başvuruları, e-Devlet ve "İlk Öğretmenim Ailem" mobil uygulaması üzerinden alınıyor.

Başvurusu onaylanan aileler, doğum yardımlarının yatırıldığı bilgisine 'İlk Öğretmenim Ailem" mobil uygulaması aracılığıyla da ulaşılabiliyor.