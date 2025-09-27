Eylül enflasyonu haftaya belli olacak! Maaşlara 3 aylık zam farkı ortaya çıkacak

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 3 Ekim Cuma günü, saat 10.00'da resmi internet sitesinden eylül ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak.

Milyonlarca memur ve emekli, yeni zamlı maaşlar için gözünü yıl sonuna çevirdi.

Memur ve emeklilerin alacağı 3 aylık zam farkları belli olacak.

İKİ AYLIK ENFLASYON FARKI: YÜZDE 4,14

Temmuz ve ağustos aylarına ilişkin enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte SSK ve Bağ-kur emeklilerinin alacağı 2 aylık zam farkı yüzde 4,14 oldu. Memur ve memur emeklileri ise toplu sözleşme üzerinden değerlendiriliyor.

YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİLERİ

TCMB beklenti anketine göre:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) her ay düzenli olarak açıkladığı Piyasa Katılımcıları Anketi’nde enflasyon beklentileri belli oldu. Buna göre eylül ayı için enflasyon beklentisi yüzde 2,04 olarak belirlenirken, yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 29,86 oldu.

OVP'ye göre:

Orta Vadeli Program’da (OVP) ise yıl sonu hedefi yüzde 28,5 olarak açıklanmıştı.

SSK, BAĞKUR EMEKLİLERİNİN BEKLENEN 6 AYLIK ZAM FARKI: YÜZDE 11,31-10,14

TCMB beklenti anketine göre:

Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi’ndeki yıl sonu enflasyon hedefi olan yüzde 29,86’yı baz aldığımız taktirde SSK ve Bağ-kur emeklilerine ocak ayında zam oranı yüzde 11,31 olacak.

OVP'ye göre:

OVP'deki yıl sonu enflasyon hedefi olan yüzde 28,5 üzerinden zam oranı yüzde 10,14 olacak.

MEMUR VE EMEKLİLERİ İÇİN 6 AYLIK ZAM ORANI TAHMİNİ: YÜZDE 17,66 - 16,43

Memur ve memur emeklisinde ise belirlenecek olan enflasyon verisine ek olarak toplu sözleşme devreye giriyor. 2025 yılı ikinci Dönemindeki Toplu Sözleşme oranı yüzde 5, 2026’nın birinci Dönem Toplu sözleşme oranı ise yüzde 11 ve 1.000 TL taban aylık zammı şeklinde belirlendi.

TCMB beklenti anketine göre:

Merkez Bankası'nın yüzde 29,86 anketine göre yılın ikinci yarısı enflasyon oranı yüzde 11,31 olur. Burada enflasyon farkını yüzde 6 olarak hesaplayıp ikinci dönem toplu sözleşme oranını eklendiğinde memur ve memur emeklileri için oluşacak zam farkı yüzde 17,66 olur.

OVP'ye göre:

OVP'deki yüzde 28,5 tahminine göre yılın ikinci yarısı enflasyon oranı yüzde 10,14 olur. Bu durumda memur ve memur emekliler için oluşacak zam farkı yüzde 16,43 olur.

EN DÜŞÜK SSK, BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI NE OLUR?

TCMB beklenti anketine göre:

Merkez Bankası’nın Piyasa Katılımcıları Anketi’ndeki yıl sonu enflasyon hedefine göre en düşük emekli maaşı şu andaki duruma göre 18 bin 790 TL’ye yükselir.

OVP'ye göre:

OVP hedefine göre en düşük SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşı 18 bin 593 TL olur.

EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI NE OLUR?

Temmuz 2025'te en düşük memur emekli aylığı 19 bin 617 liradan 22 bin 671 liraya yükselmişti. Bu rakam baz alındığında;

TCMB beklenti anketine göre: 26 bin 674,69 lira olur.

OVP'ye göre: 26 bin 395,84 lira olur.