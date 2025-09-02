Eylül promosyon ödemeleri 2025: Yeni tutarlar açıklandı! İşte en yüksek veren banka...

Emekli maaşı alanlar için promosyon dönemi yine hareketli geçiyor.

Bankalar, üç yıllık maaş sözleşmesi karşılığında farklı tutarlarda nakit promosyon ödemesi yapıyor. Bu da emeklilerin tercihlerini doğrudan etkiliyor.

Garanti BBVA, Akbank, ING, Ziraat Bankası, Yapı Kredi, Denizbank, VakıfBank, İş Bankası ve TEB gibi hem özel hem de kamu bankaları, Eylül ayına özel kampanyalarını güncelledi.

Vatandaşlar ise "En yüksek promosyonu hangi banka veriyor? " yanıtını araştırıyor.

Kimi bankalar sadece nakit ödeme yaparken, bazıları da ek avantajlar ve kart ayrıcalıklarıyla öne çıkıyor. Böylece emekliler, kendilerine en uygun şartı sunan bankayı seçerek maaşlarını oraya taşıyor.

Peki Eylül 2025 itibarıyla hangi banka ne kadar promosyon ödüyor? İşte banka banka güncel tutarlar...

EMEKLİ PROMOSYONLARI EYLÜL 2025

Garanti BBVA

15.000 TL’ye kadar nakit promosyon

Bonus Kart/Paracard harcamalarına 6.000 TL, Avans Hesap kullanımı için 2.000 TL, yeni poliçe için 2.000 TL bonus

Toplam 25.000 TL’ye varan promosyon ve ödül

İş Bankası

Maaş aralığına göre 15.250 TL – 24.000 TL arası promosyon

Örneğin 0-9.999 TL: 15.250 TL, 20.000 TL ve üzeri: 24.000 TL

Üstelik ek avantajlar (MaxiPuan, ücretsiz kart, fatura talimatı vb.)

Yapı Kredi

Gelir bazlı: 6.250 TL – 15.000 TL nakit promosyon

Fatura talimatı, kredi kartı harcaması ve dijital aktivite koşullarıyla toplam 27.000 TL’ye kadar

ING Bank

Koşulsuz 15.000 TL’ye varan nakit promosyon

Ek promosyonlarla birlikte 25.000 TL’ye kadar çıkabiliyor

TEB

Yıllık taahhütle 12.000 TL'ye kadar ana promosyon

2 otomatik fatura talimatıyla 9.000 TL’lik ek promosyon

Toplamda 21.000 TL’ye kadar

Ziraat Bankası

3 yıllık maaş taahhüdü ile 12.000 TL’ye varan promosyon

Halkbank

3 yıl taahhütle maaşı taşınanlara 12.000 TL’ye kadar promosyon

Denizbank

Maaş tutarına göre 17.000 TL – 27.000 TL arası promosyon:

Örneğin 0-9.999 TL: 17.000 TL; 20.000 TL üstü: 27.000 TL

Albaraka

1 Temmuz – 30 Eylül 2025 döneminde: 15.600 TL’ye varan promosyon +

2 fatura talimatıyla ek 1.400 TL