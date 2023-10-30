Eylülde 628 firma dahilde işleme izin belgesi aldı

Ticaret Bakanlığı tarafından, ihracatı teşvik etmek için verilen dahilde işleme rejimi kapsamında eylülde 628 firma için izin belgesi düzenlendiği duyuruldu.
Ticaret Bakanlığı'nca hazırlanan eylül ayına ilişkin dahilde işleme, yurt içi satış ve teslim, hariçte işleme, firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgelerinin listeleri yayınlandı.
Firma talebine istinaden de 26 dahilde işleme izin belgesi iptal oldu.
Ayrıca 12 yurt içi satış ve teslim belgesi düzenlendi
Resmi Gazete'de yayınlanan duyuruya göre, eylülde 628 firmaya dahilde işleme izin belgesi verilirken aynı zamanda 3 hariçte işleme izin belgesi, 12 yurt içi satış ve teslim belgesi düzenlendi.
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Dahilde işleme rejimi nedir?
Dahilde işleme rejimi, ihracat yapan firmalar tarafından ihraç ürünleri üretmek için gerekli olan ve ithal edilen, bu yüzden de ithali gümrük vergisine tabi hammadde ya da girdilere gümrük muafiyeti getiren bir ihracatı teşvik sistemi.
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