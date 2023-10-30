Eylülde 628 firma dahilde işleme izin belgesi aldı

Dahilde işleme rejimi nedir?

Dahilde işleme rejimi, ihracat yapan firmalar tarafından ihraç ürünleri üretmek için gerekli olan ve ithal edilen, bu yüzden de ithali gümrük vergisine tabi hammadde ya da girdilere gümrük muafiyeti getiren bir ihracatı teşvik sistemi.