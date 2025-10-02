Eylülde aylık ve yıllık mal ihracatında rekor kırıldı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, eylül ayı dış ticaret rakamlarına ilişkin açıklama yaptı.

Ömer Bolat, "Eylül ayında hem aylık hem de yıllıklandırılmış mal ihracatında rekor kırdık. İhracatımız, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3 artarak 22,6 milyar dolarla en yüksek eylül ayı rakamına ulaşmıştır." dedi.

EN YÜKSEK EYLÜL AYI İHRACATI

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın açıklamalarından satış başları şöyle:

Eylül ayı mal ihracatı rekoru kırdık.

İhracatımız, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3 artarak 22,6 milyar dolarla en yüksek eylül ayı rakamına ulaşmıştır.

2025 yılının 9 ayın 7'sinde mal ihracatında aylık başarı elde edildi.

YILLIK İHRACAT YÜZDE 6,1 ARTTI

Eylül ayında yıllık hizmetler ihracatımız yüzde 6,1 artışla 120,4 milyar dolara ulaştı.

2025 yılı ocak-eylül dönemi ihracatında artış seyri devam etti ve yüzde 4,1 artışla 200,6 milyar dolara ulaştı. Böylece 2025 yılı ilk 9 ayda mal ihracatımızda net 8 milyar dolar artış kaydedildi.

2025 HEDEFİ ŞİMDİDEN TUTTURULDU

395 milyar dolarlık 2025 yılı sonu mal ve hizmet ihracatı hedefimize eylül ayı itibariyle ulaşmış olduk.

EN FAZLA İHRACAT AB'YE

Türkiye, 87 milyar dolara ulaşarak AB'ye ihracatını artırdı.

