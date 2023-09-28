TÜİK açıkladı! Eylülde ekonomiye güven arttı

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayındaki ekonomi güven endeksini paylaştı.
Ekonomik güven endeksi ağustos ayında 94,1 iken, eylül ayında 95,4 değerini aldı.
Böylece ekonomik güven endeksi yüzde 1,3 oranında artmış oldu.
Tüketici güven endeksi yüzde 5,1 yükseldi
Bir önceki aya göre eylül ayında tüketici güven endeksi yüzde 5,1 oranında artarak 71,5 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 0,5 oranında artarak 105,1 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 3 oranında artarak 117,7 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 1 oranında artarak 88,3 değerini aldı.
Hizmet sektörü güven endeksi azaldı
TÜİK'in açıklamalarına göre sadece hizmet sektörü güven endeksi yüzde 2 oranında azalarak 113 değerini aldı.