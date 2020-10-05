Eylülde fiyatı en çok artan ürün patlıcan oldu

Tüketici fiyatları bazında eylülde en yüksek fiyat artışı yüzde 18,65 ile patlıcanda gerçekleşti. En çok ucuzlayan ürünün de yüzde 22,07 ile limon olduğu belirtildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bugün eylül ayı enflasyon verisini yayınladı. Buna göre tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 11,75, aylık yüzde 0,97 yükseldi.

PATLICANDAN SONRA FİYATI EN ÇOK ARTAN ÜRÜN: SİVRİ BİBER

Eylülde fiyat artışında patlıcanı yüzde 16,83 ile sivri biber, yüzde 13,73 ile muz izledi. Eylülde fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler, yüzde 13,44 ile dolmalık biber, yüzde 9,76 ile kuru soğan, yüzde 9,6 ile taze fasulye, yüzde 9,04 ile kabak, yüzde 8,80 ile bulaşık makinesi, yüzde 8,72 ile çocuk için sweatshirt, yüzde 8,48 ile derin dondurucu ve yüzde 8,20 ile buzdolabı oldu.

FİYATI EN ÇOK DÜŞEN ÜRÜN: LİMON

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise limonda gerçekleşti. Bunu yüzde 19,13 ile yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlar, yüzde 13,48 ile elma, yüzde 7,13 ile erik, yüzde 6,31 ile şehirlerarası otobüs ücreti, yüzde 4,96 ile havuç, yüzde 4,82 ile kavun, yüzde 4,52 ile tavuk eti izledi.