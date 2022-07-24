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    EYT için üzerinde çalışılan 3 formül

    EYT için üzerinde çalışılan 3 formül

    Emeklilikte Yaşa Takılanlar için milyonlarca emeklinin beklediği müjde için olası formüller hazırlanmaya başladı.
    • Haber Merkezi
    • 24.07.2022 - 17:49
    • Güncelleme : 24.07.2022 - 18:40
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    Milyonlarca emeklinin beklediği müjde için geriye sayıma geçildi...

    Emeklilikte Yaşa Takılanlar'la ilgili çalışmalar hız kazandı.

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanların emekliliği hak etme koşullarının değiştirilmesiyle ortaya çıkan EYT konusunu gündemine almış, formüller hazırlandıktan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulucağı bildirilmişti.

    Yıl sonuna doğru çalışmaların tamamlanması beklenen EYT ile ilgili farklı kriterlere farklı çözümler dillendiriliyor.

    EYT için üzerinde çalışılan 3 formül

    Uzmanlara göre, üzerinde çalışan 3 formül şu şekilde sıralandı;

    * BİRİNCİ FORMÜL: 8 Eylül 1999 öncesinde SGK'lı olanlar, 15 yıllık sigortalılık süresi ve 3600 günü tamamladıklarında, yaşa bakmadan (mevcut yasada kadınlar 58, erkekler için ise 60 yaş şartı bulunuyor) emekli olabilecekler.

    *İKİNCİ FORMÜL: 8 Eylül 1999 öncesinde SGK'lı olanlar için erkeklerde 25 yıl ve 9 bin gün prim gün sayısı, kadınlarda ise 20 yıl hizmet süresi ve 7200 gün prim gün sayısı şartı aranabilecek.

    *ÜÇÜNCÜ FORMÜL: Yaşı bekleyenler için maaş kesintisi ya da yaş indirimi formülü. Bu formülde maaş kesintinin yüzde 2 civarında olması ya da yaş şartının birkaç yıl düşürülmesi ihtimali üzerinde duruluyor. (Almanya formülü)

    EYT için üzerinde çalışılan 3 formül #1


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