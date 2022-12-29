EYT'de maaşlar ne zaman ve ne kadar yatacak

EYT'de maaşlar ne zaman ve ne kadar yatacak

Emeklilik hakkını yaş şartı olmadan elde eden EYT'liler için yasanın ne zaman çıkacağını ve maaşlarının ne kadar olacağını uzmanına danıştık.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin detayları belli oldu. EYT'de 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanlar yaş şartı olmaksızın emeklilik hakkını hak etti.

Yaklaşık 2 milyon 250 bin vatandaş EYT düzenlemesi ile birlikte emekli olma hakkına kavuştu.

1999 öncesi işe girişi olanlardan kadınlar için 5 bin prim günü ve 20 yıl sigortalılık süresi, erkekler için ise yine 5 bin prim günü ve 25 yıl sigortalılık süresi şartı ile emeklilik yolu açıldı.

EYT'li kapsamına girenler başvurulara başlamak için düzenlemenin yasalaşmasını bekliyor.

EYT'liler şimdi yasanın ne zaman çıkacağını ve maaşlarının ne kadar olacağını da merak ediyor.

EYT'lilerin yeni gündemi maaşların ne kadar olacağı

EYT'lilerin yeni gündemi "Maaşlar ne zaman yatacak?" ve "Maaş tablosu nasıl olacak?" sularının cevapları.

"EYT'liler 1 Şubat'ta maaş almaya başlayacak"

KPMG Türkiye İş ve Sosyal Güvenlik Hizmetleri Kıdemli Müdürü ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Mustafa Kılıç, EYT'nin Meclis'in ilk gündemlerden biri olacağını ve 15 Ocak'a kadar yasalaşmasının beklendiğini dile getirdi. Kılıç'a göre bu senaryo gerçekleşirse ve 1 Şubat'tan önce emeklilik dilekçesi verilirse EYT'liler 1 Şubat'ta maaş almaya hak kazanabilecekler.

"Aylıklar şubata yetişmese de nisanda toplu ödenebilir"

Ancak Kılıç, SGK'ya yapılacak aşırı yükleme ile birlikte bu maaşların alınmasında gecikmeler yaşanabileceğini ve ilk ödemelerin nisan ayına sarkabileceğini aktardı. Süreç gecikse de EYT'liler şubat ayında aylık almayı hak ettikleri için nisanda 3 aylıklarını toplu olarak tahsil edebilecekler.

"En düşük emekli aylığı 3 bin 500 liradan az olmayacak"

Peki maaşlar ne kadar olacak? Bu sorunun cevabı da Kılıç'a göre en düşük emekli maaşı 3 bin 500 liradan az olmayacak. Kılıç bu rakamın da 4 bin 500 ya da 5 bin liraya çıkarılmasının da beklentiler dahilinde olduğunu aktardı.

"Maaşlar 7 bin 500-26 bin lira arasında olacak"

Maaşlar nasıl hesaplanacak? EYT'lilerin maaşları işverenlerin gösterdiği resmi rakam üzerinden değerlendirilecek. Kılıç'a göre her bir emeklinin maaş hesaplaması kendi çalışma hayatı üzerinden ayrıntılı olarak hesaplanacak. Kılıç, maaşların 7 bin 500 ila 26 bin lira arasında şekilleneceğinin altını çizdi.