EYT'lileri hangi şartlar bekliyor

EYT ile ilgili gündem yoğunlaştı. Yapılan açıklamalar doğrultusunda beklentiler arttı. Biz de uygulamada olan emeklilik süreleri ve beklentileri sıralayarak konuya farklı bir açıdan yaklaşmak istedik.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) eğer bir değişiklik olmazsa hangi şartlarda emekli olabilecek ve yapılan çalışmaların sonucunda en gerçekçi yaklaşımla kendilerini neler bekliyor, sorularına cevap aradık.

99 öncesi SSK emeklilik hakkı nasıldı

SGK’da 8 Eylül 1999’da kadınlar 20 yıl, erkekler 25 yıl çalışmanın ardından emekli olabiliyordu. Kadınların 5 bin iş günü erkeklerin ise önce 5 bin, sonra alınan bir kararla 5 bin 500 ve daha sonra da 5 bin 950 iş gününü tamamlamaları gerekti.

Kadınlarda 20 yıl, erkeklerde 25 yıl şartı aranacak

Eğer 1999’dan sonra çıkartılan kanunla emeklilik süresi uzayanlar yani EYT'de yeni bir düzenleme olacaksa kadınlarda yine 20 yıl ve 5 bin iş günü, erkeklerde de 25 yıl ve ortalama 5 bin 500 iş günü baz alınacak.

“EYT formülü sonuçta yapılan açıklamalar doğrultusunda olacak”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, şu anda çalışmaları süren EYT formülü için 5 bin iş günü vurgusu yaptığı için ekonomistlerin beklentisi de bu yönde.

Ekonomist Prof. Dr. Mahmut Demirbaş, tüm bu çalışmalarda vatandaşların devlete olan güveni kaybetmemesi gerektiğini vurgulayarak, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Bakanları aracılığı ile verdiği sözlerin tutulacağından endişe duyulmaması gerektiğinin altını çiziyor.

SSK kısmi emeklilik

Son dönemde EYT uygulamaları yapılacak sigortacılık kapsamı ile karıştırılan kısmi emeklilikte ise şartlar daha farklı.

Kısmi emeklilikte halihazırda 3 bin 600 iş günü ve kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş şartı uygulanıyordu.

Kısmi emeklilikte yaşlar 6 yıl azaltılabilir

Yeni yapılanmaya göre kısmi emeklilikte ise bu yaş şartının sigortalının lehine olmak üzere 6 yıl geriye işleyerek tekrar kadınlarda 52’ye, erkeklerde ise 54’e çekilmesi bekleniyor.

Bağ-Kur'da emeklilik durumu

Günümüzde 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihi arasında Bağ-Kur girişi bulunan kadınlar 5 bin 400 gün 60 yaşı, erkekler de 5 bin 400 gün 62 yaşı bekleyerek emekli olabiliyor.

İlk defa 1 Mayıs 2008 tarihi ve sonrasında Bağ-Kur'lu olan kadının yaştan emeklilik için 5 bin 400 gün 61 yaşı, erkek ise 5 bin 400 gün 63 yaşı tamamlaması gerekiyor.

Ekonomistlere göre, Bağ-Kur’da da yeni gelişmelerin paralelinde ilk sigortalılık şartlarına geri dönülerek süre 5 bin 400 gün kadınlarda 52 erkeklerdeki ise 54 şartlarına geri çekilebilir.