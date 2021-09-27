Fahiş fiyatla mücadele için hal yasası geliyor

Fahiş fiyat artışının önüne geçilmesi için üreticiden tüketiciye ulaşım zincirini sağlayan halkalardan biri olan haller için yasa çıkarılması gündemde.

Bir ürün için “tarlada 1 lira, halde 3 lira, markette ise 8 lira” şeklindeki serzenişler sık sık gündeme gelmeye başladı. Bu fiyat farkından üretici hali; hal, marketi suçlar hale geldi. Gıda zincirlerinin tümü artan maliyetlerin fiyata yansıdığını ve kendi kâr marjlarının çok düşük olduğunu iddia ediyor.

FİYAT SPEKÜLATÖRLERİNE İZİN VERİLMEYECEK

Dolar artınca fiyatların artıyor ama dolar inince fiyatlar düşmüyor. Üretici, tedarikçi ve perakendeci işletmelerin girdi maliyetlerinde artış olmadan fiyat artışına gitmesi, piyasa koşulları ile ters düşüyor. Hükümet ise bu fiyat spekülatörlerine izin verilmemesi konusunda kararlı.

HALLER ÖNE ÇIKTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla gıda enflasyonu alanında atılacak adımlara hız verildi. Fiyat artışlarındaki spekülasyonlarla mücadele edilirken de hallerin önemi arttı.

HAL YASASI UZUN ZAMANDIR BEKLİYORDU

Gıda zincirinin önemli halkası olan haller için uzun zamandır bir yasa çalışması dillendiriliyordu. Ancak fahiş fiyatlarla günümüzde girilen savaşta gündeme gelerek bu kez çıkmasına kesin gözü ile bakılıyor.

AMAÇ GIDA FİYATLARINDA ARACILIK MALİYETLERİNİN DÜŞÜRÜLMESİ

Hal Yasası’nın çıkartılması ile yüksek fiyatların yansıdığı gıda fiyatlarında aracılık maliyetlerinin düşürülmesi amaçlanıyor. Böylelikle gıda fiyatları da aşağıya çekilebilecek.

HAL YASASI NELERİ KAPSAYACAK

İçeriği daha netliğe kavuşmayan yasa ile ilgili daha önce yapılan açıklamalara göre, erken uyarı sisteminin kurulması ve böylece fırsatçılığın önüne geçilmesi bekleniyor. Gıda sektöründeki israfın azaltılması da hedeflerden birisi olacak.

Hallerin daha modern alt yapıya kavuşturulması da konuşulan konular arasında.

HAREKETLER ANLIK OLARAK TAKİP EDİLEREK, RAPORLANACAK

Haller Yasası’nın kapsamı ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan, üretim, toptan ve perakende zincirinde gıda üretiminin tamamının, anlık olarak takip edilerek raporlanacağını daha önceki beyanatlarında dile getirmişti.