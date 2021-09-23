Faiz kararı etkisi! Altın fiyatları 23 Eylül 2021: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

Faiz kararı etkisi! Altın fiyatları 23 Eylül 2021: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

FED faiz kararı sonrası ve Merkez Bankası kararı öncesi altın piyasalarında hareketlilik sürüyor. Peki altın fiyatları son dakika bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın, 22 ayar bilezik ne kadar?

Altın fiyatlarındaki anlık rakamlar ve değişimler, yakından takip ediliyor.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu tarafından açıklanacak olan faiz kararı öncesi altın yatırımcısı tarafından mercek altında.

Güncel piyasalarda düne göre düşüş yaşayan gram altının fiyatı 492 liradan, çeyrek altın ise 810 liradan işlem görüyor.

Yarım, tam ve cumhuriyet altını ise gram altına paralel hareket ediyor. "Altın ne kadar oldu? Çeyrek, gram, yarım altın ne kadar?" soruları araştırılmaya başlandı.

Anlık olarak değişebilen altın fiyatları arama motorlarında sorgulanıyor.

İşte 23 Eylül 2021 Perşembe günü güncel altın fiyatları...

23 EYLÜL 2021 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ALTIN ONS

Altın ONS alış: 1.766,67

Altın ONS satış: 1.766,84

GRAM ALTIN FİYATI

Gram altın alış: 491,99

Gram altın satış: 492,08

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Çeyrek altın alış: 799,00

Çeyrek altın satış: 810,00

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Cumhuriyet altını alış: 3.183,00

Cumhuriyet altını satış: 3.227,00

YARIM ALTIN FİYATI

Yarım altın alış: 1.598,00

Yarım altın satış: 1.620,00

REŞAT ALTIN FİYATI

Tam altın alış: 3,215,47

Tam altın satış: 3.259,95

22 AYAR BİLEZİK

22 Ayar bilezik satış: 446,62

22 Ayar bilezik alış: 449,37