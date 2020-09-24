Faiz kararı sonrasında dolar ve euroda geri çekilme yaşanıyor

Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrasında dolar 7,57’ye euro 8,80 seviyesine kadar geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz artımı yaptı.

Kurul, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 8,25’ten yüzde 10,25’e yükseltilmesine karar verdi.

TCMB Para Politikası Kurulu, kararla ilgili olarak "Dezenflasyon sürecinin yeniden tesisi ve fiyat istikrarının desteklenmesi için politika faizi 200 baz puan yükseltildi." açıklamasında bulundu.

FAİZ KARARI DÖZİVİ DÜŞÜRDÜ

Bu kararın ardından dolar 7,57’ye euro 8,80 seviyesine kadar geriledi.

Politika faizi 200 baz puan düşünce, piyasalar dalgalandı.

ALTININ FİYATI İNİYOR

Güvenli yatırım altında da düşüş gözlendi.

Altının onsu 1.857,52 liraya, altının gramı ise 454,167 liraya geriledi.