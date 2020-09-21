Faizsiz ev alma modeli yasalaşacak

Faizsiz konut edindirme şirketlerine, daha güvenilir bir ortamda hizmet vermeleri amacıyla regülasyon gelmesi için çalışmalar başladı.

Faizsiz konut edindirme sistemi tartışma ve soruları beraberinde getirse de büyümeye devam ediyor. Her gün artan şirket ve sisteme dahil olan katılımcıların sayısı dikkat çekici boyut kazandı.

SİSTEMİN YASAL ALTYAPISI YOK

Faizsiz konut edindirme şirketlerinin sayısı 35'e dayandı. Sistem dahilindeki katılımcı sayısının 250 bin civarında olduğunun tahmin ediliyor. Faizsiz konut ve otomobil finansmanı sisteminin şu ana yasal altyapısı kadar bulunmuyor.

TASARRUFA DAYALI FAİZSİZ FİNANSMAN SİSTEMİ

Konut ve otomobil alımına yönelik tasarrufa dayalı faizsiz finansman sistemi, özellikle faiz hassasiyeti bulunan ya da banka kredisindeki ek faiz maliyetini yüklenmek istemeyen kesimler tarafından ilgi görüyor.

Tasarrufa dayalı faizsiz finans sisteminde artı bir maliyet yok ama tüketicilerin yatırım yaptıkları konutu teslim almaları için sabırlı olmaları gerekiyor.

"SİSTEM VE KATILIMCILARIN GÜVENDE OLMASI İÇİN"

Sektörde aktif çalışan bir kurumun Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal, Türkiye'de "faizsiz bankacılık" gibi büyümesini hızla sürdüren ve satışlarını artıran "faizsiz konut" sektöründe faaliyet gösteren şirketlere regülasyon geleceğini belirterek "Hükümetin yasal düzenlemesiyle sistem ve katılımcılar güvence altına alınacak." dedi.

Akbal'a göre firmaların iş yapabilmesi açısından bankacılık lisansı için istenen çok ciddi sermaye şartının burada da devreye girmesi bekleniyor.

YASAL MEVZUAT BEKLENİYOR

Sektörle ilgili Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından başlatılan yasal mevzuatın yıl sonuna kadar hazır olması bekleniyor.