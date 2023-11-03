FAO: Küresel gıda fiyatları 30 ayın en düşük seviyesine indi Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü, küresel gıda üretiminin nabzını tutan raporunu açıkladı. Gıda fiyatlarındaki düşüş dikkati çekti.

AA

Jeopolitik riskler ve iklim değişikliği gıdanın dünya üzerindeki önemine işaret ediyor.

Koronavirüs salgını ve Rusya-Ukrayna savaşının etkileri gıdaya erişim sorunları fiyatların artışına neden olmuştu.

Bu zorlu sürecin gerilede kalmaya başladığını gösteren bir rapor yayınlandı.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), küresel gıda fiyatlarının, bitkisel yağlar, tahıl, et ve şeker ürünlerindeki gerilemenin etkisiyle ekimde son 30 ayın en düşük seviyesine indiğini duyurdu.

FAO'dan yapılan açıklamaya göre, gıda ürünlerinin uluslararası fiyatlarındaki aylık değişiklikleri izleyen FAO Gıda Fiyat Endeksi, ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,5 düşerek 120,6 puan oldu.

Endeks, Mart 2021'den bu yana en düşük seviyesine geriledi.

Bitkisel yağlar, tahıllar, et ve şeker fiyatları düştü

Küresel gıda fiyatlarının ekimde yeniden bitkisel yağlar, tahıllar, et ve şeker öncülüğünde düşüş göstermesi dikkati çekti.

Bitkisel Yağ Fiyat Endeksi, aylık bazda palm yağı küresel fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle yüzde 0,7 geriledi. Endeks, bir yıl önceki seviyesinin yüzde 20,7 altına indi.

Tahıl Fiyat Endeksi, pirinç ve buğday fiyatlarında gerilemenin etkisiyle aylık bazda yüzde 1, yıllık bazda yüzde 17,9 düştü.

Şeker Fiyat Endeksi, Brezilya'da üretim beklentilerin iyi olmasıyla ekimde eylüle göre yüzde 2,2 düşerek, aylık art arda düşüşünü dördüncü aya taşıdı. Endeks, yıllık bazda ise yüzde 3,4 geriledi.

Et Fiyat Endeksi de ekimde yüzde 0,6 düşüş kaydetti.

Süt ürünlerinin fiyatları arttı

Aynı dönemde FAO Süt Ürünleri Fiyat Endeksi 9 ay art arda yaşanan düşüşlerin ardından 2,4 puan artarak 111,3 puana yükseldi.

FAO açıklamasında, küresel süt tozu fiyatlarının özellikle Kuzeydoğu Asya'dan gelen ithalat talebindeki artışlar nedeniyle en fazla artan ürün olduğu hatırlatıldı.

"Küresel tahıl üretimi artacak"

FAO, küresel üretim, tüketim, ticaret ve stok eğilimlerine ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı Tahıl Arz ve Talep Özeti Raporu'nu da yayınladı. FAO, bu yıl küresel tahıl üretimine ilişkin tahminini önceki yıla göre yüzde 0,9 artışla 2,819 milyar ton olarak korudu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)