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FAO'ya göre küresel gıda fiyatları kasım ayında değişmedi

FAO'ya göre küresel gıda fiyatları kasım ayında değişmedi Uzun süre küresel gıda fiyatlarının arttığı ve Türkiye'nin de etkisinde kaldığı bir dönem yaşandı. FAO kasım ayında ise küresel gıda fiyatlarında bir değişim olmadığını açıkladı. Bu açıklama, uzmanlarca dünyada ve yurt içinde olumlu bir gelişme olarak kabul görüyor.