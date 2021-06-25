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- Fas Kraliyet Havayolları, Kazablanka'dan Antalya'ya direkt uçuş başlatıyor
Fas Kraliyet Havayolları, Kazablanka'dan Antalya'ya direkt uçuş başlatıyor
Fas Kraliyet Havayolları (RAM), kuzeydeki Kazablanka'dan doğrudan uçuş gerçekleştirdiği yurt dışı destinasyonlarına Antalya'yı da eklemeye karar verdi.
- AA
- 25.06.2021 - 08:49
- Güncelleme : 25.06.2021 - 09:26
Fas Kraliyet Havayolları'nın Facebook sayfasından bir açıklama yaptı.
UÇUŞLAR 11 TEMMUZ'DAN İTİBAREN BAŞLAYACAK
Yapılan açıklamada, 11 Temmuz'dan itibaren Kazablanka'daki V. Muhammed Havalimanı'ndan Antalya'ya direkt uçuşlara başlanacağı ifade edildi.
KAZABLANKA-ANTALYA HATTI, FAS İLE TÜRKİYE ARASINDAKİ 3. DİREKT UÇUŞ HATTI OLACAK
Kazablanka-Antalya hattı, Fas ile Türkiye arasındaki 3. direkt uçuş hattı olma özelliği taşıyacak. İki ülke arasında 2005'te Kazablanka-İstanbul, 2019'da da Marakeş-İstanbul hattı açılmıştı.
ŞİMDİLİK UÇUŞ SAYISI BİLGİSİ YOK
Açıklamada, Kazablanka-Antalya arası tarifeli uçuşların sayısı hakkında ise bilgi verilmedi.