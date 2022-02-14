FAST limiti 2022: FAST günlük para gönderme limiti günlük kaç TL?

24 saat para transferi imkanı tanıyan FAST Sisteminde limiti değişiyor. Merkez Bankası, yeni FAST para gönderme limitini açıkladı. Peki 2022 FAST işlem limiti ne kadar, kaç para olacak?

Para transferinde saat sınırını kaldıran FAST işlemi, milyonlarca vatandaşın işini kolaştırmaya devam ediyor.

Hafta sonu veya EFT saatine takılmadan para ulaştırmak, FAST ile 7/24 gerçekleştirilebiliyor.

Yaygın kullanımın yakından izlenmesi amacıyla limit ilk olarak 50 lira olarak belirlenmişti.

Merkez Bankası, sistemin sorunsuz işleyişi ve yaygınlaşması gözetilerek, halihazırda 2000 TL olan işlem limitini arttıracağını açıkladı.

FAST ile sıklıkla işlem yapan vatandaşlar, FAST 2022 limiti ne kadar, kaç TL oldu merak ediyor.

FAST PARA GÖNDERME LİMİTİ KAÇ TL?

Merkez Bankası, 21 Şubat itibariyle FAST para transferi limitinin 5 bin TL olarak belirlendiğini açıkladı.

Yapılan duyuruda, "FAST sistemine gösterilen yoğun ilgi ve ödemeler ekosisteminin dinamik gereksinimleri göz önünde bulundurularak para transferlerinde 2 bin lira olan FAST işlem tutarı limiti de 21 Şubat itibarıyla 5 bin liraya yükseltilecektir." ifadeleri kullanıldı.