Fatih Dönmez: Ertuğrul Gazi FSRU tesisinin resmi açılışı cuma günü

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Ertuğrul Gazi FSRU Tesisinin resmi açılışının cuma günü yapılacağını bildirdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin doğalgazda kaynak çeşitliliğini sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ve FSRU (Yüzer Depolama ve Gazlaştırma Tesisi) projeleriyle artırdığını belirtti.

Bakan Fatih Dönmez, "Enerji ve Madencilik Şurası"nda yaptığı konuşmada, mayısta güneş enerjisinden 1468 GWh elektrik üreterek aylık bazda üretim rekorunun kırıldığını müjdeleyerek, açıklamalarda bulundu.

"GEMİ, HATAY VE OSMANİYE'DEKİ KONUTLARIN 1 YILLIK İHTİYACINI KARŞILAYACAK"

Bu kapsamda doğalgaz arz güvenliğini teminat altına alarak Ertuğrul Gazi FSRU gemisi gibi adımlarla bu güvenin perçinlendiğine dikkati çeken Dönmez, "Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımlarıyla cuma günü Hatay Dörtyol'da Ertuğrul Gazi FSRU Tesisimizin resmi açılış törenini gerçekleştireceğiz. Gemimiz nisanda Hatay'a demir atmıştı. Ertuğrul Gazi'nin yerinde daha önce BOTAŞ'a ait başka bir kiralık FSRU gemisi vardı. Şimdi onu göndereceğiz.

İLK TÜRK BAYRAĞINA SAHİP FSRU GEMİMİZ

Ertuğrul Gazi ilk Türk bayrağına sahip FSRU gemimiz olacak. Gemimiz 110 milyon standart metreküp doğalgaz depolama kapasitesiyle tek başına Hatay ve Osmaniye'nin konutlarının 1 yıllık ihtiyacını karşılayabilecek." değerlendirmesinde bulundu.

MAYISTA GÜNEŞ ENERJİSİNDE ÜRETİM REKORU KIRILDI

Mayıs sonu itibarıyla kurulu gücün yüzde 52,6’sının yenilenebilir, yüzde 64,2’sinin de yerli kaynaklardan oluştuğuna ve elektrik üretiminin de yüzde 56'sının yerli kaynaklardan elde edildiğine işaret eden Dönmez, şöyle konuştu:

"Yenilenebilir enerjideki yatırım ve teşviklerimizle güneşimiz her geçen gün daha parlak, rüzgarımız daha kuvvetli, suyumuz daha serin ve yer altı sularımız daha sıcak olacak. Yenilenebilir enerji Türkiye'nin geleceğine damga vuracak. 2021'de yenilenebilir enerjide birçok rekor da kırmayı başardık. 2021'in ilk beş ayında devreye aldığımız kurulu gücümüzün yüzde 96,8'i yenilenebilir kaynaklardan oluştu. Mayıs ayında ise güneşimiz çok daha enerjik parladı. Mayıs'ta güneş enerjisinden 1468 gigavatsaat (GWh) elektrik üreterek aylık bazda üretim rekorumuzu kırdık. Yine aynı dönemde, güneş enerjisinin elektrik üretimindeki payı yüzde 5,8'e yükselerek aylık bazda en yüksek orana ulaştı. Başka bir ifadeyle mayısta güneşimiz rekorlarla parladı."

MADENCİLİK FAALİYETLERİNİN EKONOMİYE KATKISI 4 KAT ARTTI

Dönmez, son 10 yılda madencilik sektörünün de gayri safi yurt içi hasılaya sağladığı katkının 4 kat artışla yaklaşık 11-12 milyar liradan 46 milyar 700 milyon liraya yükseldiğini anımsatarak, madenciliğin ülke ekonomisindeki payının bugün yüzde 1,1 civarında olduğunu ancak bu rakamın daha yükseklere çıkacağını aktardı.

PETROLDE GÜNLÜK YURT İÇİ ÜRETİMİN 60 BİN VARİLİN ÜZERİNE ÇIKTI

Dönmez, petrolde de karada yapılan çalışmalarla günlük yurt içi üretimin 60 bin varilin üzerine çıktığını dile getirerek, 2023’te günlük petrol üretiminin 100 bin varile ulaşacağını söyledi