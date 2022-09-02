Fatih Dönmez, G20'de enerjide tüketicileri koruyacak bir model oluşturulmasını önerdi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, G20 Enerji Bakanları Toplantısı'na katılarak bir konuşma gerçekleşti.

Dünyanın ortak sorunu enerji krizi gündemde iken Endonezya'nın Bali kentinde G20 Enerji Bakanları Toplantısı düzenlendi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de Türkiye adına toplantının ilk oturumu olan "Küresel Ekonomi ve Enerji Görünümü"nde bir konuşma gerçekleştirerek ortak bir sistem kurmak önerisinde bulundu.

"Bir model oluşturulması gerekiyor"

Bakan Dönmez toplantıda yaptığı konuşmasında uluslararası kuruluş aracılığıyla son kullanıcıları korumak adına piyasaların ve alternatiflerinin öngörülebilirliğini artıran bir model oluşturması gerektiğini ifade etti.

"Jeopolitik gerginliklerin enerji sektörü üzerinde baskı oluşturdu"



AA'nın haberine göre, yaklaşık 3 yıldır enerji piyasaları açısından son derece kritik zamanların yaşandığını belirten Dönmez, salgın sonrası toparlanma süreci ve jeopolitik gerginliklerin enerji sektörü üzerinde baskı oluşturduğuna değindi.

Bakan Fatih Dönmez, G20 Enerji Bakanları Toplantısı'nda ViDEO

"İthalata bağımlı ülkelerin çoğu, bu fiyatlar karşısında tüketicilerini korumak adına zarara uğramakta"

Petrol ve gaz fiyatlarının çok düşük olduğu 2020'deki G20 Enerji Bakanları Toplantısı’nda yaptığı konuşmayı anımsatan Dönmez, şunları kaydetti:

"Hem üretici hem de tüketici ülkeleri korumak amacıyla petrol ve gaz fiyatlarına yönelik mekanizma oluşturulmasının önemini vurgulamıştım. Bugüne gelindiğinde ise yüksek petrol ve çok hızlı artış gösteren gaz fiyatlarına tanık olmaktayız. İthalata bağımlı ülkelerin çoğu, bu fiyatlar karşısında tüketicilerini korumak adına zarara uğramaktadır. Tabii ki bizler sadece liberal serbest piyasa uygulamalarını desteklemekteyiz. Ancak uluslararası kuruluşlar bu zor zamanlarda son kullanıcıları korumak adına piyasaların ve alternatiflerin öngörülebilirliğini artıran bir model oluşturabilir."





"Farklı birtakım enerji verimliliği politikalarına ihtiyaç var"

Küresel eğilimlerin, enerji sektöründe iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında sera gazı emisyonlarını azaltma ihtiyacını ortaya çıkardığını anlatan Dönmez, iklim değişikliği ile mücadelede önemli araçlardan birinin de enerji verimliliği olduğunu vurguladı.

"Türkiye olarak sürdürülebilir ekonomik büyümeyi ön planda tutmaktayız"

Toplantının ikinci oturumu olan "Enerji Dönüşümlerinin Hızlandırılması: Erişim, Teknoloji, Finans"ta da bir konuşma gerçekleştiren Dönmez, enerji dönüşümlerinin kaçınılmaz olduğunu, temiz enerji geçişlerini hedeflemekle birlikte arz güvenliğini de önemsediklerini söyledi.

Dönmez, G20 Endonezya Başkanlığı'nın enerji önceliklerini desteklediklerine işaret ederek, "Hepimiz tüketicilere sürekliliği olan, ucuz ve kaliteli enerji tedariki sağlamayı amaçlamaktayız. Türkiye olarak sürekli artan enerji talebi ve yüksek ithalat bağımlılığı ile gelişmekte olan bir ülke olduğumuzdan, sürdürülebilir ekonomik büyümeyi ön planda tutmaktayız. Ayrıca yerli petrol ve gaz arayıp bunların üretimini artırmak, petrol ve gaz tedarik kaynaklarını ve ilgili altyapıyı çeşitlendirmek, yenilenebilir enerji kullanımını yaygınlaştırmak, nükleer santraller kurmak ve enerji verimliliğini artırmak için de gerekli çabaları göstermekteyiz." diye konuştu.

"PV panel üretiminde 4'üncü sıradayız"

Türkiye'nin yenilenebilir enerjide kayda değer bir gelişme gösterdiğine dikkati çeken Dönmez, "Yenilenebilir enerji kapasitesinin toplam kurulu güç içindeki payı yüzde 54,2'e ulaşmıştır. Uygulamaya koyduğumuz modeller ile güçlü bir güneş enerjisi ekosistemi kurulumu AR-GE, üretim ve dağıtımı aracılığıyla gerçekleştirilmiştir. Söz konusu bu sistem Orta Doğu ve Avrupa'daki ilk ve tek entegre fotovoltaik modül üretim tesisini de içinde barındırmaktadır. Bu bağlamda, PV panel üretim kapasitesinde dünyada 4'üncü sırada yer almaktayız." dedi.