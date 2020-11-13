Fatih Dönmez: Kanuni sondaj gemisinin Karadeniz seferi başlıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, geminin Filyos Limanı için bugün demir alacağını bildirdi. Dönmez, Fatih gemisinin yeni sondajına başladığını söyledi.

Karadeniz'de doğalgaz rezervi bulan Türkiye, bölgedeki çalışmalarına kararlılıkla devam ediyor.

Fatih sondaj gemisinin ardından Kanuni gemisi de Karadeniz'e açılacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, iki gemiyle ilgili son durumu paylaştı.

KANUNİ KARADENİZ'E GİDECEK

Bakan Dönmez, Twitter hesabından Kanuni sondaj gemisinin görüntülerine yer verdiği paylaşımında, geminin Karadeniz'e doğru yola çıkacağını söyledi.

Dönmez, paylaşımında "Üçüncü Sondaj Gemimiz Kanuni'nin Karadeniz seferi başlıyor! Haydarpaşa Limanı'nda boğaz geçiş hazırlıkları için kule sökümü tamamlanan gemimiz yarın Filyos Limanı için demir alacak." ifadelerini kullandı.

Fatih Dönmez'den Kanuni paylaşımı ViDEO





FATİH GEMİSİNDEN YENİ SONDAJ

Fatih gemisiyle ilgili de bilgi veren Dönmez, "Fatih, Tuna-1'den sonra Sakarya Gaz Sahası'ndaki Türkali-1'de yeni sondajına başladı ve şu an itibarıyla 2 bin 600 metreye kadar indik." dedi.



MODERNİZASYONU TAMAMLANDI

Fatih Dönmez, daha önce Kanuni gemisiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Modernizasyonu tamamlanarak Mersin/Taşucu limanından ayrılan Kanuni sondaj gemimiz 2021'in ilk aylarında Karadeniz’de faaliyete başlayacak." diye konuşmuştu.