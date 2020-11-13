Fatih Dönmez: Selçuklu-1 kuyusundan ümit verici sonuçlar aldık

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Yavuz sondaj gemisinin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerine ilişkin açıklama yaptı.

Türkiye, Karadeniz'de bulduğu doğalgaz rezervinin ardından hem bu bölgede hem de Doğu Akdeniz'de çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Enerjide dışa bağımlılığı azaltma hedefi doğrultusunda yer altı kaynaklarına ulaşabilmek için sondaj kuyularının sayısı artırılıyor.

YAVUZ, SONDAJA DEVAM EDİYOR

Bu kapsamda Yavuz sondaj gemisi, Akdeniz'de Selçuklu-1 kuyusunda sondaj faaliyetini sürdürüyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bölgede yürütülen çalışmalarla ilgili son bilgiyi paylaştı.

"KİMSE DURDUĞUMUZU SANMASIN"

Bakan Dönmez: "Kimse Akdeniz’de durduğumuzu, duraksadığımızı sanmasın. Yavuz, Selçuklu-1 kuyusundaki sondajını 6 bin metrede tamamladı.

"ÜMİT VERİCİ SONUÇLAR ALDIK"

Bölgede yaptığımız çalışmalardan ümit verici sonuçlar aldık. İnşallah bu bölgenin yakınlarında yeni sondajlarımız olacak. Yavuz'un şu anda, Taşucu Limanı'nda Akdeniz'deki bir sonraki sondajı için kuyu öncesi bakım çalışmaları devam ediyor." dedi.

8 TANE DERİN DENİZ SONDAJI YAPILDI

Geçtiğimiz ay İstanbul'da düzenlenen 3'üncü Türkiye 2023 Zirvesi’ne katılan Dönmez, 8 tane derin deniz sondajına sahip olduklarını, bunların bir kısmının Türkiye’nin kıta sahanlığında bir kısmının ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden alınan ruhsat alanlarında olduğunu belirtmişti.

SELÇUKLU-1 VURGUSU

"Selçuklu-1 kuyusunun civarında sismik çalışmalarımız devam ediyor." diyen Dönmez, yaptığı konuşmada Akdeniz’de Selçuklu-1 kuyusundan ümitli olduklarını söylemişti.

"195 BİN 525 KİLOMETRELİK ALAN TARANDI"

Oruç Reis ve Barbaros Hayreddin Paşa sismik araştırma gemilerinin ise Akdeniz'de faaliyetlerine devam ettiğini vurgulayan Dönmez, şöyle konuştu:

"Oruç Reis, Antalya Kaş açıklarında Demre-1 lokasyonunda 6 bin 822 kilometrelik iki boyutlu veri topladı. Barbaros da Kıbrıs açıklarında Batı Güzelyurt-1 lokasyonunda üç boyutlu sismik araştırmalarına devam ediyor. Bugüne kadar 195 bin 525 kilometrelik alan detaylı bir şekilde tarandı. Zihinlerde canlanması için şöyle bir örnek vermek istiyorum.

"100 YIL ÖNCE NASIL SEVR'İ YIRTIP ATTIYSAK..."

Belçika'nın yüz ölçümü yaklaşık 30 bin kilometre. Barbaros son görev yerinde Belçika'nın toplam yüzölçümünün 6.5 katı büyüklüğünde bir alan taradı. Elde ettiğimiz verilerin analiz edilmesiyle gemilerimizin Akdeniz'deki bir sonraki görev yerini belirleyeceğiz. 100 yıl önce nasıl Sevr'i yırtıp attıysak, bugün de Mavi Vatan'da bize dayatılmak istenen Sevr'i de aynı şekilde yırtıp attık.

"SİPARİŞLE HAZIRLANAN HARİTALAR AKDENİZ'E GÖMÜLDÜ"

Uluslararası hukuku görmezden gelen bir anlayışla, sipariş üzerine hazırlatılan haritalar Akdeniz'in sularına gömüldü. Bölge ülkelerinin haklarını gasp ederek Doğu Akdeniz'in neredeyse tamamı üzerinde hak iddia etmek nasıl bir akıl tutulmasıdır anlamak mümkün değil."

Yavuz sondaj gemisi Taşucu Limanı açıklarına demirledi ViDEO





"BELİRSİZ MACERALARA ATILMAK KİMSEYE FAYDA SAĞLAMAZ"

Dönmez, bazı ülkelerin Doğu Akdeniz meselesini hukuk bağlamından çıkararak tarihi ve sosyolojik bir zemine çekmeye çalıştığını belirterek, "Bizim sahadaki bütün faaliyetlerimiz Birleşmiş Milletler nezdinde de kayıtlı uluslararası hak ve hukuka dayanıyor. Biz muhataplarımızı her zaman masaya davet ettik. Gerilimden yana olmadık.

Diyalog yanlısı tavrımızı sürdürdük. Yapıcı tavrımızı her daim korduk. Bütün tarafların yer aldığı bir düzende sorunun tam anlamıyla çözülebileceğini ifade ettik. Sorunları oturup, konuşup çözmek varken sonu belirsiz maceralara atılmak kimseye fayda sağlamaz." ifadelerini kullandı.