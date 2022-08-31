Fatih Dönmez: Temmuz yenilenebilirde rekorların ayı oldu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, bir mesaj yayınlayarak, temmuzda rüzgardan ve güneşten elektrik üretiminde rekor kırıldığını bildirdi.

Dünya enerji krizi yaşarken Türkiye, her alanda olduğu gibi yenilenebilir enerjide de üretim kapasitesini artırmaya odaklandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, temmuz ayında elektrik üretiminde güneş ve rüzgarın payına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Rüzgardan 4 milyar 237 milyon kilovatsaat elektrik üretim rekoru kırıldı"

Bakan Dönmez, rekorlar kırılan temmuz ayındaki verileri aktardığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Temmuz, yenilenebilirde rekorların ayı oldu. Güneşten 2 milyar 7 milyon kilovatsaat elektrik üretim rekoru, rüzgardan 4 milyar 237 milyon kilovatsaat elektrik üretim rekoru kırıldı. Temmuzda rüzgar ve güneşten üretilen elektrik miktarı toplam üretimin ilk defa yüzde 21,6’sını oluşturdu."