Petrol fiyatları, fazla üretim kaygısıyla düştü

Ek üretim kısıtlamalarına son verileceği yönündeki haberler, petrol fiyatlarına yansıdı.

Petrol fiyatları, yeni haftaya düşüşlerle başladı.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiki olan petrol üreticileri, bazı ülkelerde koronavirüs vakalarında önemli artışlar yaşanmasına karşın, yaptıkları anlaşmalara bağlı olarak ağustos sonundan itibaren üretim kısıntılarını gevşetmeye başlayacak.

PETROL FİYATLARINDA DÜŞÜŞ

Bunun yanında, Suudi Arabistan ve diğer Körfez ülkeleri de, gönüllü olarak başlattıkları ek üretim kısıntılarına son verecekler.

Bu gelişmelerle, ekim teslimi Brent petrol varil fiyatı yüzde 0.57 düşüşle 43.27 dolara, ABD Batı Teksas petrolünün varil fiyatı da yüzde 0.72 düşüşle 39.98 dolara geriledi.