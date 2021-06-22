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    FC ve EBRD'den sağlanan kredilerde destekleme fonu kesintisi sıfırlandı

    Bankalar ve finansman şirketleri dışında Türkiye'de yerleşik kişilerin Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ile Uluslararası Finans Kurumundan aldıkları kredilerde değişikliğe gidildi.
    • AA
    • 22.06.2021 - 09:21
    • Güncelleme : 22.06.2021 - 09:57
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    FC ve EBRD'den sağlanan kredilerde destekleme fonu kesintisi sıfırlandı

    Bankalar ve finansman şirketleri dışında Türkiye'de yerleşik kişilerin, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile Uluslararası Finans Kurumundan (IFC) aldıkları kredilerde kaynak kullanımı destekleme fonu kesintisi oranı yüzde sıfır olarak belirlendi.

    CUMHURBAŞKANI KARARI RESMİ GAZETE'DE YAYINLANDI

    Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

    TÜRKİYE'DE YERLEŞİK KİŞİLERİN KULLANDIKLARI KAYNAKLARDA FON KESİNTİSİ YAPILMAYACAK

    Buna göre, bankalar ve finansman şirketleri dışında Türkiye'de yerleşik kişilerin EBRD ve IFC'den sağladıkları kredilerde kaynak kullanımı destekleme fonu kesintisi oranı yüzde sıfır olarak uygulanacak.

    FC ve EBRD den sağlanan kredilerde destekleme fonu kesintisi sıfırlandı #1

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