FC ve EBRD'den sağlanan kredilerde destekleme fonu kesintisi sıfırlandı

Bankalar ve finansman şirketleri dışında Türkiye'de yerleşik kişilerin Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ile Uluslararası Finans Kurumundan aldıkları kredilerde değişikliğe gidildi.

Bankalar ve finansman şirketleri dışında Türkiye'de yerleşik kişilerin, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile Uluslararası Finans Kurumundan (IFC) aldıkları kredilerde kaynak kullanımı destekleme fonu kesintisi oranı yüzde sıfır olarak belirlendi.

CUMHURBAŞKANI KARARI RESMİ GAZETE'DE YAYINLANDI

Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

TÜRKİYE'DE YERLEŞİK KİŞİLERİN KULLANDIKLARI KAYNAKLARDA FON KESİNTİSİ YAPILMAYACAK

Buna göre, bankalar ve finansman şirketleri dışında Türkiye'de yerleşik kişilerin EBRD ve IFC'den sağladıkları kredilerde kaynak kullanımı destekleme fonu kesintisi oranı yüzde sıfır olarak uygulanacak.