Fed, 20 Mart'ta faiz kararını açıklayacak Önümüzdeki hafta dünyada Fed'in Türkiye'de ise Merkez Bankası'nın politika faizi kararları öne çıkacak.

AA

Küresel piyasalar ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararına odaklandı

Küresel piyasalar, Fed'in faiz indirimlerine ne zaman başlayacağına ilişkin belirsizliklerin devam etmesiyle bu hafta karışık bir seyir izleniyor.

Analistler, hafta içinde ABD'de açıklanan hem tüketici hem de üretici enflasyonunun tahminleri aşmasıyla Fed'in yılın ilk yarısında faiz indirimlerine başlayabileceğine yönelik ihtimallerin zayıfladığını söyledi.

Fed'in faizi sabit bırakması bekleniyor

Para piyasalarında, Fed'in 19-20 Mart'ta gerçekleştireceği para politikası toplantısında, faizi sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, bankanın faiz indirimine başlama ihtimali mayısta yüzde 7 ve haziranda yüzde 59 ile fiyatlanıyor.

Powell'ın sözle yönlendirmeleri beklenecek

Gelecek hafta bankanın faiz kararının ardından Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı sözle yönlendirmelerin önemini vurgulayan analistler, bankanın ekonomiye ilişkin projeksiyonları ve politika faizine ilişkin üyelerin beklentilerinin yer aldığı "dot plot" grafiğinin de yatırımcıların odağına yerleştiğini belirtti.

Yurt içinde gözler TCMB'nin faiz kararına çevrildi

Yurt içinde ise Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 3,57 düşüşle 8.828,70 puandan tamamlarken, gelecek hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında açıklayacağı faiz kararı yatırımcıların odağına yerleşti.

Dolar/TL, haftayı bir önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 32,0749'dan tamamladı.

Geçen hafta açıklanan TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 37,78'den yüzde 36,70'e, 24 ay sonrası için yüzde 23,05'ten yüzde 22,67'ye geriledi.

Analistler, TCMB'nin mevcut sıkı para politikasını enflasyonda kayda değer bir yavaşlama olana kadar sürdürebileceğini belirtti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)