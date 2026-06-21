Sakarya'da gıda zehirlenmesi: 13 kişihastanelik oldu
Sakarya'nın Hendek ilçesinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle 13 kişi hastaneye başvurdu.
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Sakarya'da Hendek ilçesinde Yeni Mahalle'de 35 kişinin katıldığı mevlit programında davetlilere evde hazırlanan tavuklu pilav, aşure ve paketli bardak ayran ikram edildi.
13 KİŞİ HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI
Programın ardından bulantı, kusma, halsizlik ve karın ağrısı şikayetleriyle Hendek Devlet Hastanesi'ne başvuran 13 kişi tedavi altına alındı.
Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan kişilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)