Fed, banka kartı işlemlerinden alınan ücretlerin düşmesini istedi Fed, ABD'de bankaların banka kartı işlemlerini gerçekleştirmek için satıcılardan aldığı ücretin azaltılmasını ve toplam işlem ücreti komisyonunun da düşürülmesini önerdi.

AA

ABD yüksek enflasyonu düşürme noktasında faizi artırırken diğer yandan da piyasanın canlanması için yeni kararlar almaya başladı.

ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu, banka kartı işlem ücretlerinin revizyonuna ilişkin bir toplantı düzenlendi.

Söz konusu toplantıda, tüketicilerin banka kartıyla yaptıkları işlemlerde satıcıların bankalara ödediği ücretin üst sınırının işlem başına 21 sentten 14,4 sente düşürülmesi teklif edildi.

Ayrıca, toplam işlem ücretinden alınan komisyonun da yüzde 0,05'ten yüzde 0,04'e düşürülmesi talep edildi.

Teklif görüşe açıldı

Söz konusu teklife ilişkin kamuoyundan 90 günlük süre içinde görüş talep edildiği bildirildi.

Ücret iki yılda bir güncellenecek

Açıklamada, teklifin aynı zamanda söz konusu ücretin üst sınırının her iki yılda bir güncellenmesini öngördüğü aktarıldı.

Perakendeciler düzenlemeden memnun

Perakende Sektörü Liderleri Derneği'nden yapılan açıklamada, Fed'in teklifinin memnuniyetle karşılandığı kaydedildi. Açıklamada, perakende sektörünün Fed ile çalışmaya devam edeceği ve üst sınırın 14 sentin de altına indirilmesi gerektiğini savunan yorumlar yapılacağı ifade edildi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)