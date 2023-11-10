Fed Başkanı Jerome Powell, faiz artışı sinyali verdi Fed Başkanı Powell, IMF'nin düzenlediği toplantıda yaptığı konuşmada, politikayı daha da sıkılaştırmak gerekirse tereddüt etmeyeceklerini açıkladı.

AA

ABD'nin enflasyonu hedeflenen yüzde 2'nin üzerinde. ABD Merkez Bankası (Fed), faiz kararlarını enflasyon hedefine ulaşmak için alıyor.

Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından düzenlenen 24. Jacques Polak Yıllık Araştırma Konferansı kapsamında "Küresel Ekonomide Para Politikası Zorlukları" başlıklı bir panel gerçekleştirildi.

Fed Başkanı Jerome Powell, bu panelde konuşarak, enflasyonu yüzde 2 hedefine düşürecek kadar kısıtlayıcı bir para politikası duruşuna ulaşıldığından "emin olmadıklarını" belirtti.

"Gerekirse para politikası daha da sıkılaşabilir"

Powell, gerekmesi halinde para politikasını daha da sıkılaştırmakta tereddüt etmeyeceklerini şu sözlerle ifade etti:

Para politikasını daha da sıkılaştırmak gerekirse bunu yapmakta tereddüt etmeyeceğiz.

"Daha katedilecek çok yol var"

Powell, enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2'ye düşürülmesi sürecinde daha katedilmesi gereken uzun bir yol olduğunu aktararak şöyle konuştu:

Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) enflasyonu zaman içinde yüzde 2'ye düşürecek kadar kısıtlayıcı bir para politikası duruşu sağlamaya kararlı. Böyle bir duruşa ulaştığımızdan emin değiliz.

İklim aktivistleri Powell'ı bir kez daha protesto etti

Öte yandan Powell'ın konuşması, aniden sahneye çıkan iklim aktivistleri tarafından bölündü. Kol kola duran göstericiler, "İklim sistemik bir risk", "Fosil finansmanına son" ve "Powell işini yap" sloganları attı.

Eylem nedeniyle salondan bir süreliğine ayrılan Powell, aktivistlerin güvenlik görevlilerince çıkarılması üzerine salona dönerek konuşmasına devam etti.

Powell'ın ekim ayında da New York Ekonomi Kulübünde yaptığı konuşması, iklim aktivistlerinin eylemi nedeniyle gecikmişti.

Panele, Powell, IMF Birinci Başkan Yardımcısı Gita Gopinath, İsrail Merkez Bankası Başkanı Amir Yaron ve Harvard Üniversitesi Ekonomi Profesörü Kenneth Rogoff katıldı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)