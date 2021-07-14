Fed Başkanı Powell: Ekonomi hedeflerin uzağında

Küresel piyasaların yoğunlaştığı Fed Başkanı Powell, ABD ekonomisinin bugünün aktaran ve geleceğine ışık tutan açıklamasını yayınladı.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, ekonominin politika değişikliği için ulaşması gereken hedeflerden hâlâ uzakta olduğunu belirtti.

Fed, Başkan Powell'ın 2 gün sürecek yarıyıllık Para Politikası Raporu'na ilişkin sunumu öncesi Temsilciler Meclisi'nin Finansal Hizmetler Komitesi'nde yapacağı konuşmanın metnini yayınladı.

Powell, bu yılın ilk yarısında devam eden aşılamanın ekonominin normalleşmesini, destekleyici para ve maliye politikasının da yardımıyla güçlü ekonomik büyümeyi sağladığını aktardı.

"DAHA GİDİLECEK ÇOK YOL VAR"

İş gücü piyasasındaki koşulların iyileşmeye devam ettiğine işaret eden Powell, daha gidilecek çok yol olduğunu kaydetti.

“ENFLASYON, KAYDA DEĞER BİR ŞEKİLDE ARTTI”

Powell, "Enflasyon, kayda değer bir şekilde arttı ve muhtemelen ılımlı hale gelmeden önce gelecek aylarda yüksek kalmaya devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Sürdürülebilir bir şekilde maksimum istihdam ve fiyat istikrarına ulaşmanın istikrarlı bir finansal sisteme bağlı olduğunu vurgulayan Powell, buradaki kırılganlıkları izlemeye devam ettiklerini aktardı. Powell, finansal sistemin merkezindeki kurumların dirençli kalmaya devam ettiğini bildirdi.

"VARLIK ALIMLARIMIZDA DEĞİŞİKLİK YAPMA KARARINI DUYURMADAN ÖNCE BİLDİRİMDE BULUNACAĞIZ"

Fed'in haziran ayındaki toplantısında federal fon oranlarını sıfıra yakın tuttuğunu ve varlık alımlarının hızını koruduğunu anımsatan Powell, bu önlemlerin para politikasının toparlanma tamamlanana kadar ekonomiye güçlü destek sağlamaya devam etmesini sağlayacağını vurguladı.

Powell, bankanın hedeflerine ulaşana kadar federal fon oranı için mevcut hedef aralığını korumanın uygun olacağını ifade etti.