Fed Başkanı Powell: Faiz oranlarını artırma zamanı gelmedi

Fed Başkanı Jerome Powell, Yüzüncü Yıl Konferansı'nda bankanın varlık alımlarını azaltmaya başlama yolunda olduğunu, yüksek enflasyonun ise gelecek yıla kadar sürebileceğini aktardı.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın varlık alımı, enflasyon ve faiz ile ilgili aktarımları küresel piyasaları doğrudan etkiliyor.

Powell, bu aşamada Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS) ve Güney Afrika Merkez Bankasının (SARB) Yüzüncü Yıl Konferansı'nda konuşarak, sabırlı olunması ve iş gücü piyasasının iyileşmesine izin verilmesi gerektiğini söyledi.

Arz tarafındaki kısıtların daha da kötüleştiğine dikkati çeken Powell, "Arz kısıtları ve yüksek enflasyonun beklenenden daha uzun süre devam etmesi, gelecek yıla kadar sürmesi muhtemel ve aynı şey ücretler üzerindeki baskı için de geçerli." dedi.

“ENFLASYONUN SÜREKLİ OLARAK YÜKSELME RİSKİNİ GÖRSEYDİK, ARAÇLARIMIZI KULLANIRDIK”

Powell, söz konusu kısıtların azalması ve istihdam kazanımlarının artmasıyla enflasyonun hedefe yaklaşacağını belirterek, "Enflasyonun sürekli olarak yükselme riskini görseydik, kesinlikle araçlarımızı kullanırdık." diye konuştu.

“GELECEK YILIN ORTASINA KADAR TAMAMLANACAK VARLIK ALIMLARIMIZI AZALTMA YOLUNDA İLERLİYORUZ”

Fed'in politikasının çeşitli sonuçlar için konumlandırıldığından emin olunması gerektiğini vurgulayan Powell, "Ekonomi beklendiği gibi gelişirse gelecek yılın ortasına kadar tamamlanacak varlık alımlarımızı azaltma yolunda ilerliyoruz." ifadesini kullandı.

“FAİZ ORANLARINI ARTIRMA ZAMANI GELMEDİ”

Varlık alımlarını azaltma zamanın geldiğini düşündüğünü belirten Powell, faiz oranlarını artırma zamanının ise geldiğini düşünmediğini kaydetti.