Fed Başkanı Powell: Fed'in kripto paraları yasaklamak gibi bir niyeti yok

Fed Başkanı Powell: Fed'in kripto paraları yasaklamak gibi bir niyeti yok

Fed Başkanı Powell, Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'nde yaptığı konuşmasında, Fed'in kripto paraları yasaklamak gibi bir niyetinin olmadığını söyledi.

Fed Başkanı Jerome Powell, Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'nde yaptığı açıklamalarında kripto para konusuna da değinerek, Fed'in kripto paraları yasaklamak gibi bir niyetinin olmadığı bilgisini paylaştı.

“STABİL COINLERİN DAHA FAZLA DENETİME İHTİYACI VAR”

Jerome Powell yaptığı konuşmada, kripto paraları yasaklamak gibi bir niyetlerinin olmadığı konusunun dışında stabil coinlerin daha fazla gözetim ve denetime ihtiyacı olduğunu da vurguladı.

Powell, stabil coinleri para piyasası ve banka mevduatları ile karşılaştırdı ve "Stabil coinler düzenleyici çerçevenin dışında kalmış durumdalar ve bunların denetlenmeleri, düzenlenmeleri uygun olur." ifadelerin kullandı.