Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları faiz artışından daha sertti Dün akşam Fed, faiz kararını sınırlı bir artışla açıkladı. Ancak verinin ardından açıklama yapan Fed Başkanı Powell'ın konuşmaları faiz artışının artışına işaret ettiği için piyasaları endişelendirdi.

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Fed, enflasyonu indirmek için politika faizi artırımına devam etti. Fed dün akşam, beklentilere paralel olarak 25 baz puanlık faiz artırımına gitti. Böylelikle, politika faizini yüzde 4.75-5 aralığına çekmiş oldu.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, faiz kararının ardından basın toplantısı düzenledi.

Piyasalar, Powell'in açıklamalarını faiz artışından daha sert buldu ve belirsizliğin körüklendiği yorumu yapıldı.

Bankacılık sistemindeki koşullar izlenecek

Powell bankacılık sistemindeki koşulları yakından izlemeye devam edeceklerini, sistemi güvenli ve sağlam tutmak için gereken tüm araçları kullanmaya hazır olduklarını tekrarladı.

Bankacılık sektöründeki son gelişmelere değinen Powell, münferit bankacılık sorunlarının ele alınmadığı takdirde bankacılık sistemini tehdit edebileceğini, bu nedenle ABD ekonomisini korumak ve bankacılık sistemine olan güveni güçlendirmek için kararlı adımlar attıklarını dile getirdi.

"Mevduat sahiplerinin tasarrufları ve bankacılık sistemi güvende"

Powell, ABD Hazine Bakanlığı ve ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC) ile çalışarak attıkları adımların tüm mevduat sahiplerinin tasarruflarının ve bankacılık sisteminin güvende olduğunu gösterdiğini vurguladı.

"Enflasyon hala çok yüksek ve iş gücü piyasası çok sıkı"

Powell, enflasyonun hala çok yüksek ve iş gücü piyasasının çok sıkı olmaya devam ettiğini belirterek, enflasyonun geçen yılın ortasından bu yana ılımlı hale geldiğini ancak güçlü gelen son verilerin enflasyon baskılarının yüksek seyretmeye devam ettiğini gösterdiğini aktardı.

ABD'de enflasyon hedefi yüzde 2

Enflasyonu yüzde 2'ye düşürme sürecinin daha uzun bir yolu olduğunu ve bu yolun engebeli olmasının muhtemel olduğunu yineleyen Powell, yüksek enflasyonun oluşturduğu risklere karşı son derece dikkatli olduklarını ve enflasyonu yüzde 2 hedefine düşürme konusunda güçlü bir kararlılığa sahip olduklarını dile getirdi.

"Ekonomik göstergeler genel olarak beklenenden güçlü"

Powell, bir önceki toplantılarından bu yana ekonomik göstergelerin genel olarak beklenenden güçlü geldiğini anımsatarak, şunları kaydetti:

Ancak, son iki haftadır bankacılık sisteminde yaşanan gelişmelerin hanehalkı ve işletmeler için daha sıkı kredi koşullarına yol açacağını ve bunun da ekonomik sonuçları etkileyeceğini düşünüyoruz. Bu etkilerin kapsamını belirlemek için çok erken ve bu nedenle para politikasının nasıl yanıt vermesi gerektiğini söylemek için çok erken. Sonuç olarak, devam eden faiz artırımlarının enflasyonu düşürmek için uygun olacağını öngördüğümüzü artık belirtmiyoruz; bunun yerine, şimdi bazı ek politika sıkılaştırmalarının uygun olabileceğini tahmin ediyoruz.

"Verilere ve özellikle kredi sıkılaşmasının etkilerine odaklanacağız"

Gelen verileri yakından takip edeceklerini ve daha sıkı kredi koşullarının ekonomik faaliyet, iş gücü piyasası ve enflasyon üzerindeki fiili ve beklenen etkilerini dikkatle değerlendireceklerini belirten Powell, politika kararlarında bu değerlendirmeyi yansıtacaklarını aktararak,"Daha fazla faiz artışı ihtiyacını değerlendirirken gelen verilere, değişen görünüme ve özellikle kredi sıkılaşmasının fiili ve beklenen etkilerine odaklanacağız." dedi.

"Bu yıl faiz indirimi öngörülmüyor"

Bankacılık sisteminde yaşananlar sonrası tüm stres ve belirsizlik göz önüne alındığında bu toplantıda faiz artırımlarına ara verilmesinin düşünülüp düşünülmediğine ilişkin bir soruya ise Powell, ara vermeyi düşündüklerini ancak faiz artışı kararının güçlü bir oy birliğiyle desteklendiğini kaydetti. Powell, Fed yetkililerinin bu yıl faiz indirimini ise öngörmediğini sözlerine ekledi.