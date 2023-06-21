Fed Başkanı Powell'ın konuşma metninde faiz artışı var Küresel piyasaların beklediği açıklama geldi. Fed Başkanı Powell, faiz oranının bu yıl biraz daha artırılacağının planlar dahilinde olduğunu belirtti.

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Dünyanın gözü kulağı ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararında.

Fed Başkanı Jerome Powell, bugün faiz kararına dair ipuçlarını verdiği bir konuşma yapacaktı.

Powell, enflasyonist baskıların yüksek seyretmeye devam ettiğini ifade ederek, faiz oranının bu yıl biraz daha artırılacağının sinyalini verdi:

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, enflasyonu yüzde 2 hedefine indirme sürecinde katedilmesi gereken uzun bir yol olduğunu belirterek, faiz oranlarının yıl sonuna kadar biraz daha yükseltilmesinin uygun olacağının düşünüldüğünü ifade etti.

PPK ilişkin yapacağı konuşmanın metni

Fed, Başkan Powell'ın bugün ABD Temsilciler Meclisi'nin Finansal Hizmetler Komitesi'nde yarı yıllık Para Politikası Raporu'na (PPK) ilişkin yapacağı konuşmanın metnini yayınladı.

Enflasyonu tekrar yüzde 2'ye indirme hedefi devam etti

Powell, enflasyonun geçen yılın ortasından bu yana bir miktar gevşediğini belirterek, "Ancak enflasyonist baskılar yüksek seyretmeye devam ediyor ve enflasyonu tekrar yüzde 2'ye indirme sürecinin katetmesi gereken uzun bir yol var." ifadesini kullandı.

"Parasal sıkılaşmanın enflasyon üzerindeki etkilerinin tam olarak görülmesi zaman alacak"

Enflasyonun yüzde 2'lik uzun vadeli hedefin oldukça üzerinde seyretmesi ve iş gücü piyasası koşullarının sıkı kalmasıyla Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) para politikası duruşunu önemli ölçüde sıkılaştırdığını aktaran Powell, politika sıkılaşmasının talep üzerindeki etkilerinin ekonominin faize en duyarlı sektörlerinde görüldüğünü ancak parasal sıkılaşmanın özellikle enflasyon üzerindeki etkilerinin tam olarak görülmesinin zaman alacağını kaydetti.

"Ekonomi sıkı kredi koşullarından kaynaklanan ters rüzgarlarla karşı karşıya"

Powell, ekonominin daha sıkı kredi koşullarından kaynaklanan ters rüzgarlarla karşı karşıya olduğuna işaret ederek, bunun ekonomik faaliyet, işe alımlar ve enflasyon üzerinde baskı oluşturmasının muhtemel olduğunu, bu etkilerin boyutunun belirsizliğini koruduğunu ifade etti.

Faiz oranlarının yıl sonuna kadar biraz daha yükseltilmesi görüşü dile geldi

Sıkılaşma politikasında ne kadar yol katedildiği, para politikasının ekonomiyi etkilemesindeki belirsiz gecikmeler ve kredi sıkılaştırmasından kaynaklanan potansiyel ters rüzgarlar ışığında faiz oranının geçen hafta yüzde 5-5,25 aralığında sabit tutulmasına karar verildiğini anımsatan Powell, sözlerini şöyle sürdürdü: