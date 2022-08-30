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    FED Başkanı'nın faiz sinyali ABD'li zenginlere 78 milyar dolar kaybettirdi

    Cuma günü faiz ile ilgili açıklamalarda bulunan FED Başkanı Jerome Powell'ın ardından ABD'li birçok milyarder 8 dakika 78 milyar dolar kaybetti.
    • Haber Merkezi
    • 30.08.2022 - 05:53
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    FED Başkanı'nın faiz sinyali ABD'li zenginlere 78 milyar dolar kaybettirdi

    ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Jackson Hole Ekonomi Sempozyumu'nda konuşmuştu.

    Powell burada "faiz artışına devam" sinyali vermişti. Bu konuşmanın ardından ise en zengin Amerikalılar 78 milyar dolar kaybetti.

    Birçok şirkette kayıp yaşandı

    Wall Street'te düşüşler yüzde 3'ü aşarken, S&P 500 endeksi Haziran ortasından beri en sert düşüşünü kaydetti.

    Microsoft, Amazon, Tesla ve Alphabet gibi teknoloji şirketlerinin işlem gördüğü Nasdaq 100 cuma günü yüzde 4’ten fazla kayıp yaşadı.

    FED Başkanı nın faiz sinyali ABD li zenginlere 78 milyar dolar kaybettirdi #1

    Amerikalı zenginler 78 milyar dolar kaybetti

    Powell’ın konuşması sadece 8 dakika sürdü ama Amerika'nın en zengin insanları servetlerinden 78 milyar dolar kaybetti.

    Bloomberg Milyarderler Endeksine göre, konuşma sonrası yaşanan satış dalgası sonucu en büyük kaybı 6,8 milyar dolar ile Jeff Bezos yaşadı.

    Onu 5,5 milyar dolarlık kayıp ile Elon Musk, 2,7 milyar dolar ile Warren Buffet ve 2,2 milyar dolar ile Bill Gates takip etti.

    FED Başkanı nın faiz sinyali ABD li zenginlere 78 milyar dolar kaybettirdi #2


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